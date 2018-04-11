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11 апр 2018

Audi превратила виртуальный суперкар в реальный

Audi превратила виртуальный суперкар в реальный
Автор фото: фирма-производитель

В «гараже» культовой видеоигры Gran Turismo есть не только реальные автомобили, но и фантастические суперкары, дизайн которого разрабатывали сами автомобильные компании. Обычно они носят приставку Vision Gran Turismo. В Audi решили перенести виртуальную машину в реальную жизнь.

В самой компании говорят, что особых усилий это не потребовало: виртуальный суперкар Audi e-tron Vision Gran Turismo для видеоигры изначально создавался с прицелом на возможную реализацию проекта в реальной жизни.

Внешне концепт напоминает классическое купе Audi 90 Quattro IMSA GTO, который участвовал в гонках в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия. Какие-то стилистические решения были позаимствованы у прототипов марки из гонок на выживания и серийных машин.

Силовая установка Audi e-tron Vision Gran Turismo состоит из трех электромоторов, суммарная отдача: 815 л.с. Суперкар, который весит 1240 килограммов может разогнаться до «сотни» за 2,5 секунды. Машина, естественно, полноприводная и имеет управляемый вектор тяги, позволяющий перекидывать момент на отдельные колеса.

Поклонники Gran Tursimo уже могут скачать новый автомобиль. А публичный дебют реального суперкара состоится во время итальянского этапа первенства Формула Е в Риме. Там машина будет использоваться в качестве «гоночного такси».
 

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