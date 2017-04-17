Audi везет на автосалон в Шанхай, который открывается на этой неделе, концепт купе-кроссовера

Компания опубликовала первые изображения, являющиеся дизайнерскими скетчами. Судя по ним, у концепта будет довольно агрессивная внешность с мощным передком, узкими светодиодными фарами, раздутыми колесными арками, вертикальными фонарями, соединенными светящейся полоской. Кстати, логотип на псевдорадиаторной решетке тоже светится – он набран из множества светодиодов. Купе-кроссовер имеет четырехдверный кузов и покатую линию крыши.

В компании пока не раскрывают индекс, который будет носить концепт, ограничившись заявлением, что в названии будет присутствовать слово Sportback, а сам концепт является представителем «электрической» линейки Audi e-tron.

Серийный вариант новинки станет конкурентом BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Кроме электрической силовой установки, купе-кроссовер получит традиционные бензиновые и дизельные турбодвигатели, а также гибридный вариант. Вероятнее всего, серийный вариант будет представлен в конце этого десятилетия.