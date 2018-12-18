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18 дек 2018

Audi Q4 замечен во время тестовых испытаний

Audi Q4 замечен во время тестовых испытаний

О появлении этой модели концерн впервые заговорил в 2017 году. В своих заявлениях представители компании говорили о том, что серийный автомобиль представят уже в 2019 году и, судя по свежим данным, так тому и быть

Фактически Q4 во многом повторит своего младшего брата - Q3. Отличаясь лишь дизайном кузова (купе), новинка возьмет от последнего и моторную линейку. Напомним, что в нее входят бензиновые наддувные агрегаты объемом 1.5 (150 л.с.) и 2.0 литра (190 л.с. и 230 л.с), а также два дизельных 2-литровых мотора на 150 и 190 «лошадей». Предлагаются передний или полный привод в зависимости от двигателя и комплектации.

Скорее всего, Q4 получит заряженные версии, как и его «младший брат». Хотя в случае с Q3, спортивные версии официально пока остаются в тени и будут «рассекречены» лишь в следующем году, несмотря на то, что уже много раз были замечены на тестах. Что касается выхода нового кроссовера Q4, то, возможно, его покажут на автосалоне в Женеве.

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При написании новости использовалась информация:
Драйв, CarsWeek

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