Audi рассекретила обновлённый SQ7 TDI

В марте 2016 года появился Audi SQ7 — первый в линейке Volkswagen Group автомобиль с 4-литровым дизельным V8. Затем этот мотор появился у Bentley Bentayga Diesel, Volkswagen Touareg и Audi SQ8. А теперь пришёл черёд модернизированного Audi SQ7.

Раз уж мы заговорили о моторе, то описание машины начнем именно с него. Под капотом нового Audi SQ7 установлен 4-литровый V8 TDI с электрическим компрессором и парой турбин. Мощность агрегата составляет 435 л.с. Этого набора достаточно, чтобы разогнать автомобиль с места до 100 км/ч за 4,8 секунды и развить максимальную скорость 250 км/ч.

Что касается дизайна новинки, то у "заряженного" кроссовера, как у базового Audi Q7, поменялись решётка радиатора и передний бампер, появились новые матричные фары, был скорректирован дизайн порогов, а сзади доработали оптику, соединив её хромированной полосой во всю ширину кузова, заодно изменив задний бампер. Отличить версию SQ7, кроме шильдиков, можно по квартету круглых патрубков выхлопной системы. За доплату автомобиль можно оснастить чёрными декоративными элементами, а если этого мало — в программе Audi Exclusive Program специалисты готовы предложить любые варианты оформления, включая эксклюзивные цвета кузова.