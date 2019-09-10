Audi разработала электрический внедорожник

Предназначение автомобиля - долгие путешествия по бездорожью. В этом ему поспособствуют четыре электромотора и один дрон

Про последнего мы поговорим чуть позже, а пока поговорим о моторах. В каждом из колес Audi Al: Trail установлено по одному электрическому двигателю, которые в сумме выдают 435 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Аккумуляторы позволяют электрокару проезжать до 400 км по обычной дороге и до 250 по бездорожью. Максимальная скорость автомобиля составила 130 км в час. К слову, колеса у автомобиля непростые- они оснащены системой, способной прямо на ходу менять давление внутри покрышек. Что касается платформы, то автомобиль построен на модульной конструкции MEB.

В оснащение автомобиля входит специальный дрон с прожекторами, который поднимается в воздух и подсвечивает дорогу в темное время суток. Наконец, концепт имеет автопилот четвертого уровня — электроника в большинстве случаев может вести машину самостоятельно. Правда, как автопилот будет ориентироваться на бездорожье без разметки- большой вопрос.