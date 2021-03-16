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16 мар 2021

Audi заявила о прекращении работы над новыми ДВС

Audi заявила о прекращении работы над новыми ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Полный переход на электромобили произойдет через 10-15 лет. Но уже сейчас в Audi решили распрощаться с традиционными двигателями.

Главный инженер марки, Маркус Дюсманн заявил о том, что Audi перестает разрабатывать новые дизельные и бензиновые моторы.  Любопытно, но про электрификацию топ-менеджер не сказал ни слова. Наоборот, Дюссман сообщил, что концерн планирует дорабатывать текущие моторы под новые нормы «ЕВРО-7». Более того, концерн чуть ли не специально отказался от разработки новых моторов, так как процесс модернизации очень трудоемок и тяжел.

На этом фоне Дюссман раскритиковал активную политику Евросоюза по ужесточению норм количества вредных выбросов. Он, фактически, разнес ее в пух и прах,  заявив, что такие программы агрессивны, и польза для экологии от модернизированных двигателей будет минимальной, что фактически не оправдывает брошенных на этот процесс ресурсов.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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