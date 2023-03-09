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9 мар 2023

Audi занялась выпуском электрических велосипедов

Audi занялась выпуском электрических велосипедов
Автор фото: фирма-производитель

Двухколесная техника уже давным-давно «прописалась» в списках фирменных аксессуаров самых разных автомобильных марок, начиная Land-Rover и заканчивая Porsche.  Впрочем, велосипеды с электромотором – это сравнительно новая тема.

На днях Audi представила свой продукт – электрический горный велосипед, который разработан совместными усилиями с компанией Fantic. Велосипед Audi базируется на алюминиевой раме c применением различных углепластиковых деталей. Что касается дизайна, то «педального коня» покрасили в ту же ливрею, что и раллийный болид  Audi RS Q e-tron Dakar.

Перейдем к техническим характеристикам -  в движение велосипед приводится при помощи 250-вольтового электромотора, который позволяет развивать скорость в 45 километров в час. Запас хода новинки не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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