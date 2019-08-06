Audi зарядят шесть своих моделей

Компания Audi до конца 2019 г. представит шесть новых или обновленных «заряженных» автомобилей из линейки RS.

Речь идет о спортивных кроссоверах RS Q3 и RS Q3 Sportback, которые оснастят 2,5-литровым наддувным пятицилиндровым мотором мощностью около 400 лошадиных сил. Кроме того, не исключено, что в нынешнем году компания из Ингольштадта представит спортивный хэтчбек RS7 Sportback, укомплектованный четырехлитровым V8, выдающим около 600 сил. Этот двигатель также может стать частью гибридной установки, отдача которой повысится до 700 сил.

Еще одной моделью линейки может RS6 Avant с тем же силовым агрегатом, что будет установлен на RS7 Sportback. Известно, что на данный момент уже проводятся испытания данного автомобиля. Наконец, в скором времени может дебютировать спортивная модификация флагманского кроссовера Q8, а также усовершенствованный вариант универсала RS4 Avant. Такой автомобиль укомплектуют 2,9-литровым двигателем V6, выдающим 444 лошадиных силы.