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1 ноя 2018

Автомобили Audi могут сгореть

Автомобили Audi могут сгореть
Автор фото: фирма-производитель

Российским владельцам моделей A4, A5 и R8  стоит подстраховаться и обратиться в сервис. Koмпания Audi объявила о начале сервисной компании, в отношении этих моделей. Речь идет ни много ни мало о неполадках в топливной системе

Всего под сервисную компанию попадают 618 автомобилей А4 и А5, а также 48 спорткаров R8. В первом случае, речь идет об автомобилях с  турбированными двигателями TFSI объемом 1,2 и 1,4 литра. Предполагается, что неполадка кроется в креплениях топливной рампы, точнее в возможном ослаблении винтов из- за плохой «затяжки».  В случае со спорткарами, под замену попадают патрубки вентиляции, так как из-за динамичных маневров через патрубки может вытекать масло КПП, что в свою очередь, по заявлению компании, может грозить возгоранием.

Все работы будут проведены бесплатно. Владельцы машин будут своевременно оповещены дилерами о необходимом обслуживании. Стоит отметить, что это далеко не первая отзывная компания Audi за этот год.  Еще весной у 11 тысяч автомобилей были выявлены проблемы с модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Чуть позже было отозвано 40 автомобилей А3 из-за течи в коробке передач. Последним громким ударом стал недавний октябрьский отзыв 6000 моделей. Причиной тому послужила негерметичность компонентов насоса охлаждающей жидкости.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , ТАСС

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