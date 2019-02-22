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22 фев 2019

Автомобили Audi научились ловить зеленую волну светофоров

Автомобили Audi научились ловить зеленую волну светофоров

Новая функция Audi рассчитывает за водителя скорость для «зеленого коридора», правда работать она будет не всегда и не везде, по причине отсутствия необходимой инфраструктуры

Система Green Light Optimization Speed Advisory впервые появилась на автомобилях немецкого бренда еще в 2016 году. Тогда она научилась подсказывать автомобилисту, сколько еще времени он может уделить своему смартфону перед тем, как красный сигнал сменится зеленым. Изначально данная опция дебютировала на седане A4 и кроссовере Q7. Теперь она доступна для большинства автомобилей 2019 модельного года за исключением A3, TT и R8.

Сам принцип работы системы прост: машина получает информацию о времени переключения красного сигнала на зеленый и обратно по мобильной сети 4G LTE. На основе этих данных бортовой компьютер высчитывает оптимальную крейсерскую скорость исходя из текущего местоположения и выбранного маршрута.

Правда, есть один нюанс. Работает такая система лишь со светофорами, которые оборудованы функцией коммуникации  с объектами дорожной инфраструктуры. То есть и светофор, и автомобиль должны быть оборудованы  системой V2I, Vehicle-to-Infrastructure , которая позволяет считывать информацию друг о друге. Что касается «умных светофоров», то на данный момент они установлены на 4700 перекрестках в 13 городах США, включая Даллас, Денвер, Хьюстон, Лос-Анджелес, Орландо, Феникс, Сан-Франциско и Вашингтон

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Drom, Sputnik

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