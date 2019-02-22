Автомобили Audi научились ловить зеленую волну светофоров

Новая функция Audi рассчитывает за водителя скорость для «зеленого коридора», правда работать она будет не всегда и не везде, по причине отсутствия необходимой инфраструктуры

Система Green Light Optimization Speed Advisory впервые появилась на автомобилях немецкого бренда еще в 2016 году. Тогда она научилась подсказывать автомобилисту, сколько еще времени он может уделить своему смартфону перед тем, как красный сигнал сменится зеленым. Изначально данная опция дебютировала на седане A4 и кроссовере Q7. Теперь она доступна для большинства автомобилей 2019 модельного года за исключением A3, TT и R8.

Сам принцип работы системы прост: машина получает информацию о времени переключения красного сигнала на зеленый и обратно по мобильной сети 4G LTE. На основе этих данных бортовой компьютер высчитывает оптимальную крейсерскую скорость исходя из текущего местоположения и выбранного маршрута.

Правда, есть один нюанс. Работает такая система лишь со светофорами, которые оборудованы функцией коммуникации с объектами дорожной инфраструктуры. То есть и светофор, и автомобиль должны быть оборудованы системой V2I, Vehicle-to-Infrastructure , которая позволяет считывать информацию друг о друге. Что касается «умных светофоров», то на данный момент они установлены на 4700 перекрестках в 13 городах США, включая Даллас, Денвер, Хьюстон, Лос-Анджелес, Орландо, Феникс, Сан-Франциско и Вашингтон