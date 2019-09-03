Дурь маленького Audi

Мы любим тюнинг, чего греха таить, все любят тюнинг. Приятно что ателье не ограничиваются спортивными автомобилями, а, например, берутся «прокачивать» компактный класс

Мастерская ABT Sportsline добавила характера самой миниатюрной модели Audi — пятидверному хэтчбеку A1 Sportback. Тюнеры перепрограммировали двигатель, занизили подвеску. Теперь подробности: за основу взяли максимально производительную заводскую версию A1 Sportback 40 TFSI с 200-сильным (320 Нм крутящего момента) 2,0-литровым турбомотором и 6-диапазонным «роботом». Благодаря новому блоку управления двигателем специалисты ABT Sportsline.

Все доработки обеспечили переднеприводному хэтчбеку сброс 0,2 секунды в разгоне с 0 до 100 километров в час — A1 Sportback ABT тратит на упражнение 6,3 секунды. Учитывая, что на разгон до сотни автомобильчик тратит меньше десяти секунд, разница в десятой доле действительно важна.