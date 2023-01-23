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23 янв 2023

Глава подразделения Audi RS пообещал множество новинок

Глава подразделения Audi RS пообещал множество новинок
Автор фото: фирма-производитель

В ближайшие годы Audi Sport расширит линейку RS-моделей, уже насчитывающую 16 наименований

Интересная ситуация складывается среди  гоночных подразделений автопроизводителей- концерны постепенно отказываются от такого формата. К примеру, на днях об упразднении своего подразделения "RS"заявили в Renault, сообщив, что преемником в данной области выступит компания Alpine, да и та больше сконцентрируется на выпуске премиальных электромобилей чем чего-то "горячего".

С другой стороны есть компании, которые будут развивать свои гоночные структуры, невзирая ни на какие тренды. Разумеется, мы сейчас говорим об Audi. Как рассказал глава спортивного подразделения марки Себастьян Грэмс в интервью Autocar, «горячее» семейство RS пополнят кроссоверы. От ДВС в Audi RS отказываться не станут - он войдет в состав гибридных силовых установок.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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