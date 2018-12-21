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21 дек 2018

Итальянцы превратят флагманский седан Audi в универсал

Итальянцы превратят флагманский седан Audi в универсал
Автор фото: фирма-производитель

Как можно было догадаться, речь идёт об Audi A8, за который решили взяться мастера из тюнинг-ателье Castagna

Уже был опубликован тизер новинки, по которому понятно, что за основу проекта взят удлиненный A8 предыдущего поколения, а в результате должно получиться нечто похожее на модели allroad - с пластиковым обвесом по кругу.

С технической точки зрения изменений никаких не ожидается. Агрегатная составляющая останется стандартной - полный привод и двигатель W12, объемом 6.3 литра.

Что касается изменения дизайна, то специалисты ателье не раскрывают никаких планов насчёт того, каким же образом седан превратится в универсал.

Однако есть предположение что в этом им поможет обычный углепластик. Скорее всего, в ателье “наростят” кузов с помощью карбоново-алюминиевой надстройки. Примерно также действовало и ателье Qwest, когда превращало в универсал лифтбек Tesla Model S.

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Рамблер, motor

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