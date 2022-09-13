Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2022

На португальской свалке обнаружили очень редкий Audi

На португальской свалке обнаружили очень редкий Audi

Культура автомобильных свалок крайне развита в США – покопавшись на «джанкъярде» можно даже собрать свой собственный автомобиль.  В Европе и Латинской Америке подобное встречается реже, но и на местных развалах можно найти уникальные вещи

К примеру, буквально на днях в Португалии местные блогеры обнаружили на одной из свалок Audi RS2, которых выпустили менее трех тысяч штук.  Эту модель, в свое время, создали на базе универсала Audi 80 при участии компании Porsche. «Турбочетвёрка» объемом в 2.2 литра развивает 315 л.с. На разгон до сотни машина тратит 4,8 секунды. В трансмиссии работают 6-ступенчатая «механика» и постоянный полный привод.

Брошенный автомобиль, к слову, находится в неплохом состоянии и даже на ходу, хотя заявляется, что руководство свалки будет продавать его лишь по частям.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi RS Q e-tron

Audi представила свой новый внедорожник для гонок в Дакаре

02 сентября 2022
Audi Q6 (2022)

Представлен новый Audi Q6

26 июля 2022

В Audi разработали электрический «тук-тук»

15 июня 2022
Audi RS5 Sportback 2020 вид сбоку

Audi RS4 и RS5 получили опциональные пакеты, которые сделали их быстрее

17 мая 2022
Audi Q5 (2021) вид сзади

В США появились «антикризисные» Audi

21 апреля 2022
Audi A6 Avant e-tron

Представлен электрический универсал Audi A6 Avant

17 марта 2022

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор»
Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 4 2