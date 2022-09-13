На португальской свалке обнаружили очень редкий Audi

Культура автомобильных свалок крайне развита в США – покопавшись на «джанкъярде» можно даже собрать свой собственный автомобиль. В Европе и Латинской Америке подобное встречается реже, но и на местных развалах можно найти уникальные вещи

К примеру, буквально на днях в Португалии местные блогеры обнаружили на одной из свалок Audi RS2, которых выпустили менее трех тысяч штук. Эту модель, в свое время, создали на базе универсала Audi 80 при участии компании Porsche. «Турбочетвёрка» объемом в 2.2 литра развивает 315 л.с. На разгон до сотни машина тратит 4,8 секунды. В трансмиссии работают 6-ступенчатая «механика» и постоянный полный привод.

Брошенный автомобиль, к слову, находится в неплохом состоянии и даже на ходу, хотя заявляется, что руководство свалки будет продавать его лишь по частям.