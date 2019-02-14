Немного электричества

Компания Audi показала рабочие эскизы нового компактного электрического вседорожника Q4 e-tron. Премьера концепта состоится на автосалоне в Женеве. Что касается дебюта серийной версии, то он запланирован в конце 2020 года

Традиционно стоит начать с внешности, которая выполнена в соответствии с фирменным стилем марки. В облике прослеживается множество черт старших собратьев. Например, передняя часть автомобиля во многом напоминает аналогичную у флагманского кроссовера Q8. Электрокар обладает схожей восьмиугольной фальшрадиаторной решеткой, обрамленной массивными воздухозаборниками, и узкими светодиодными фарами с множеством сегментов.

Что касается техники, то данные традиционно держатся в секрете. Возможно, для новинки будет адаптирован электропривод серийного автомобиля e-tron, который состоит из двух электромоторов суммарной мощностью в 360 лошадиных сил. Запас хода при полном заряде у нового кроссовера должен составить не менее 400 километров.