Audi анонсировала новые версии RS 5 Coupe, RS 3 Sportback, Audi A5 Sportback g-tron и другие новинки

Спортивное купе Audi RS 5 Coupe получило обновленный двигатель TFSI V6 объемом 2,9 литра, благодаря двум турбинам выдающий 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, что на 170 Нм превышает значение предшественника. Свежеиспеченный флагман семейства A5 разгоняется до «сотни» за 3,9 секунд, а максимальная скорость с пакетом опций RS dynamic составляет 280 км/ч. Трансмиссия: 8-ступенчатый tiptronic и фирменная система полного привода quattro, распределяющая крутящий момент по передней и задней осям в пропорции 40:60.

Снаружи от «просто» A5 Coupe новинка отличается расширенными на 15 мм колесными арками, новым обвесом и матрично-светодиодными фарами. В поддержку заряженного серийного купе, Audi показала и 500-сильный гоночный прототип Audi RS 5 DTM, который примет участие в гоночной серии DTM нынешнего сезона. А для покупателей попрактичнее, немцы привезли новый Audi RS 3 Sportback с 5-цилиндровым 400-сильным двигателем 2.5 TFSI. Автомобиль разгоняется до «сотни» за 4,1 секунду, имеет расширенную, относительно обычного A3 колею, 4-рычажную подвеску сзади и рулевое управление с изменяемым передаточным отношением. Как и старшая RS 5, «тройка» имеет регулируемую подвеску, полный привод и систему выбора режима движения, а так же отличается яркими дизайнерскими ходами внутри и снаружи.

Тем же, кто никуда не спешит, Audi показала новую A5 Sportback g-tron, ставшей третьей моделью в гамме немецкого производителя, способной работать на природном газе. В релизе компании не сообщается, на каком именно топливе 2-литровый двигатель выдает 170 сил, но известно, что переваривает он и газ и бензин, а сам g-tron, помимо баллонов, вмещающих 19 кг газа, имеет и обычный 25-литровый бензобак. Запас хода новинки составляет 950 км, из которых 500 приходится на природный газ, благодаря чему A5 Sportback g-tron может считаться одним из самых экологически чистых бензиновых автомобилей в классе.