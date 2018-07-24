В этом году Audi TT празднует 20-летний юбилей: машины первого поколения были представлены в 1998 году, спустя три года после показа одноименного концепта. Немцы обновили машину, оставили ей единственный двигатель, а спортверсия TTS стала слабее.

Внешние изменения свелись к минимуму: у купе и родстера появились новые радиаторная решетка с более крупными сотами, да модернизированные бамперы (передний с увеличенными воздухозаборниками). Вариант TTS внешне приблизился к самому мощному RS. Например, в переднем бампере появились вертикальные О-образные вставки, которые могут быть либо серебристыми, либо окрашенными в черный глянцевый.

Audi TT осталась с одним 2-литровым турбомотором, правда в двух вариантах форсировки мощностью 197 и 245 л.с. для версий 40 TFSI и 45 TFSI. Более мощная версия может оснащаться фирменной системой полного привода.

А вот версия TTS стала слабее: 306 против 310 л.с. на дорестайлинговом варианте. Связано это с вступающими в сентябре правилами сертификации по методике WLTP, более приближенной к реальным условиям эксплуатации, нежели действующий сегодня NEDC. Но при этом Audi TTS стала динамичнее: разгон до «сотни» у купе занимает 4,5 секунды, что на четыре десятых быстрее, чем до рестайлинга.

В салоне и вовсе изменения минимальны, стоит отметить разве что появление нового скошенного снизу рулевого колеса. Но для купе был расширен список оборудования, теперь здесь, есть например, система изменения ездовых режимов электроники.

Продажи обновленного семейства Audi TT начнутся осенью этого года.