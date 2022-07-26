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26 июл 2022

Представлен новый Audi Q6

Представлен новый Audi Q6
Автор фото: фирма-производитель

Европейские автомобильные компании часто разрабатывают для рынка Китая уникальные модели, которых больше нигде не встретишь. Достаточно вспомнить, скажем, удлиненный седан Третьей серии от BMW. Сегодня речь пойдет об аналогичной машине

Итак, специально для рынка Поднебесной Audi разработала полноразмерный кроссовер Q6. Фактически, перед нами Volkswagen Teramont (он же Atlas), только в новой «обертке» - новинка построена на его узлах и агрегатах. Даже по несущему каркасу кузова машины унифицированы, и все же кузовные панели здесь собственные, что формирует уникальный облик. Особое внимание на себя обращает двухъярусная светотехника.

Что до агрегатов, то здесь все стандартно- бензиновые турбомоторы объемом 2,0 и 2,5 л, мощностью 231 и 265 л.с. соответственно. Они агрегатируются с 7-ступенчатым преселективным роботом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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