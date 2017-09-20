Автомобильный портал Motorpage
20 сен 2017

Рассекречен интерьер Audi Q8

Рассекречен интерьер Audi Q8
Автор фото: фирма-производитель

Премьера серийной версии флагманского кроссовера Audi с индексом Q8 все ближе. В сети появились фотографии интерьера одного из прототипов машины, который в настоящее время проходит дорожные испытания.

Во многом он схож с салоном представительского седана Audi A8 нового поколения: здесь минимум кнопок, а управление практически всеми функциями осуществляется с помощью тачскринов и сенсоров. Самое заметное различие: у кроссовера единый дефлектор системы вентиляции по всей длине передней панели, а у седана их два и они прикрыты жалюзями с электроприводом. Правда центральная консоль у Q8 уже, что может говорить о том, что часть кнопок все же будет «физическими»: у седана ниже основного экрана расположен дополнительный.

Ожидается,  что серийная версия Audi Q8 будет представлена в марте следующего года на автосалоне в Женеве. Это будет пятиместный кроссовер с агрессивной внешностью в стиле «кросс-купе». Следом за обычным вариантом последует гибридная, а также полностью электрическая. Также, недавно Audi зарегистрировала торговую марку RS Q8, что однозначно говорит о том, что у кроссовера появится и «заряженная» версия.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi RS4 Avant

Audi представила самый мощный RS4 Avant в истории

13 сентября 2017
Audi R8

Audi R8 лишилось полного привода

12 сентября 2017
Audi

Audi привезет во Франкфурт предтечу следующей А6

11 сентября 2017
Audi

Audi обвинили в впуске автомобилей с одинаковыми VIN-номерами

25 августа 2017
Audi

Audi вводит новую систему обозначения двигателей

24 августа 2017
Audi A1

Audi A1 лишится трехдверной версии

21 августа 2017

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Passat - volkswagen passat variant 2015 глубокоуважаемый Тест драйв
20 сентября 2017

Volkswagen Passat
"Глубокоуважаемый"
Jaguar F-Pace, Lexus RX - сравнительный тест jaguar f-pace 2016 и lexus rx 2016. оптический обман
Сравнительный тест
18 сентября 2017

Jaguar F-Pace, Lexus RX
"Оптический обман"
KIA Mohave - kia mohave 2018 оседлать бронтозавра
Тест драйв
15 сентября 2017

KIA Mohave
"Оседлать бронтозавра"
- suzuki gsx-s1000f abs в овечьей шкуре
Мотоциклы
14 сентября 2017


"В овечьей шкуре"

Написано новостей:

1 9 7 4 0