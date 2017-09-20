Премьера серийной версии флагманского кроссовера Audi с индексом Q8 все ближе. В сети появились фотографии интерьера одного из прототипов машины, который в настоящее время проходит дорожные испытания.

Во многом он схож с салоном представительского седана Audi A8 нового поколения: здесь минимум кнопок, а управление практически всеми функциями осуществляется с помощью тачскринов и сенсоров. Самое заметное различие: у кроссовера единый дефлектор системы вентиляции по всей длине передней панели, а у седана их два и они прикрыты жалюзями с электроприводом. Правда центральная консоль у Q8 уже, что может говорить о том, что часть кнопок все же будет «физическими»: у седана ниже основного экрана расположен дополнительный.

Ожидается, что серийная версия Audi Q8 будет представлена в марте следующего года на автосалоне в Женеве. Это будет пятиместный кроссовер с агрессивной внешностью в стиле «кросс-купе». Следом за обычным вариантом последует гибридная, а также полностью электрическая. Также, недавно Audi зарегистрировала торговую марку RS Q8, что однозначно говорит о том, что у кроссовера появится и «заряженная» версия.

