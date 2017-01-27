Венгерское предприятие немецкой компании Audi было временно остановлено из-за забастовки рабочих.

Американское издание «Automotive News» со ссылкой на собственные источники сообщает, что ранее профсоюз рабочих потребовал от руководства компании увеличения заработной платы с 1-ого января текущего года на сумму, эквивалентную 156 долларам США. Кроме того, требования включали индексацию бонусов и дополнительных выплат, как в этом, так и в будущем году, а также регулярную выдачу премиальных.

Однако переговоры представителей профсоюза и руководства Audi не привели к какому-либо соглашению. Возмущенные таким отношением сотрудники предприятия объявили забастовку и на два часа парализовали работу завода.

Как полагают некоторые эксперты, забастовка на предприятии была частично вызвана успехами профсоюза сотрудников немецкого концерна Daimler AG, которым удалось добиться от руководства единовременного увеличения зарплаты на 10% в этом году и еще на 10% в следующем.

Стоит отметить, что официальные представители Audi пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.