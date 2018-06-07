Компания Audi ускорила разработки автономных технологий, и пообещало уже в ближайшее время представить серийную версию беспилотного транспортного средства.

Об этом в ходе презентации Audi Q8 в Китае заявил глава компании Руперт Штадлер. По его словам запуск полностью автономных автомобилей приурочат к 50-летнему юбилею слогана «Vorsprung durch Technik» («Превосходство технологий»). А это произойдет в 2021 году.



Серийный беспилотник Audi сделают по мотивам концепта Aicon, который компания показывала прошлой осенью на автосалоне во Франкфурте. Концепт длиной 5444 мм, рассчитанный на четверых пассажиров получился даже длиннее Audi A8 нынешнего поколения.



Концепт был оснащен автономной системой управления высшего пятого уровня, то есть у Aicon полностью отсутствуют традиционные органы управления. За все отвечает электроника, давая пассажирам возможность заняться в дороге какими-либо делами или просто отдохнуть.



Не было у Audi Aicon и оптики в привычном понимании этого слова: машина ориентируется и днем и ночью с помощью множества радаров, лидаров и датчиков. Вряд ли, правда с серийной версией получится также.



Приводился в движение Audi Aicon четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью 355 л.с.



Не исключено, что для беспилотника Audi использует платформу Porsche Mission E.