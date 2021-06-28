В Audi решили обновить E-Tron.

Компания Audi готовит глубокий рестайлинг электрических кроссоверов, которые обзаведутся не только видоизмененной внешностью, но и важными техническими новшествами.

С последнего пункта и начнем - собственно, как сообщает издание Autocar, обе модели станут дальнобойнее. Детали не известны, но производитель будет работать и над модернизацией силовых установок, и над совершенствованием батарейных блоков. Сообщается, что с рестайлингом запас хода должен увеличиться до 600 километров. Напомним, что на данный момент слегка превышает отметку в 400 верст.

Любопытно, но в 202 году оба кроссовера будут вообще сняты с производства. Они уступят место некоей совершенно новой электрической модели, которая по версии издания получит имя Q8 e-tron. Здесь подробностей нет совсем, так что под данным наименованием может скрываться все что угодно.