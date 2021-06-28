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28 июн 2021

В Audi решили обновить E-Tron.

В Audi решили обновить E-Tron.
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi готовит глубокий рестайлинг электрических кроссоверов,  которые обзаведутся не только видоизмененной внешностью, но и важными техническими новшествами.

С последнего пункта и начнем - собственно, как сообщает издание Autocar,  обе модели станут дальнобойнее. Детали не известны, но производитель будет работать и над модернизацией силовых установок, и над совершенствованием батарейных блоков. Сообщается, что с рестайлингом запас хода должен увеличиться до 600 километров. Напомним, что на данный момент слегка превышает отметку в 400 верст.

Любопытно, но в 202 году оба кроссовера будут вообще сняты с производства. Они уступят место некоей совершенно новой электрической  модели, которая по версии издания получит имя Q8 e-tron.  Здесь подробностей нет совсем, так что под данным наименованием может скрываться все что угодно.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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