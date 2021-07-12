В Audi анонсировали нечто из будущего

«Нечто» - это потому что в компании никак не распространяются относительно форм-фактора новинки, хотя признаем, концепт получился очень интересным

Audi распространила новую порцию тизеров, где на темном фоне раскинулся силуэт концептуального электромобиля под названием Grand Sphere. Внешне машина напоминает фастбэек, хотя что-то нам подсказывает, что новинку обзовут кроссовером. Впрочем, какая разница – главное, что машина несет в себе уникальные черты.

А их тут много: «суицидальные» двери, панорамная крыша, просторный салон… . О нем поговорим поподробнее. Во-первых, он выполнен в стилистике «мобильной» гостиной, что подразумевает высокий комфорт и большой простор. Интересно, что на изображениях нет ни одного аналогового прибора – скорее всего они будут проекционными.