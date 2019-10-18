В Audi собираются отказаться от привода Quattro?

Во всяком случае, слова директора по продажам и маркетингу Хильдегард Вортманн, произнесенные во время интервью Automotive News Europe, можно трактовать именно так

Не будем вырывать слова из контекста и опишем ситуацию в целом. Дело в том, что г-жа Вортманн говорила о необходимости омоложения бренда, что поможет ему в будущем: «Мы должны уйти от того, что холодно и технократично. Мы хотим быть более эмоциональными и практичными. Необходимо омолодить бренд»

К слову о будущем, здесь топ-менеджер обратилась к термину легенд, заявив что: «Я намерена создавать легенды будущего, поскольку легенды прошлого не сработают в будущем». Именно под «легендами прошлого» подразумевалась технология полного привода Quattro. На логичный вопрос репортера, что же считать легендой будущего, Вортманн предположила, что ей вполне может стать электромобиль e-tron в формате кроссовера.