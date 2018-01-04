Новое поколение седана Audi A8, пожалуй, самое высокотехнологичное в классе премиальных автомобилей, но ингольштадтская компания, к сожалению, может предложить машину лишь в виде седана, тогда как Mercedes-Benz уже имеет купе и кабриолет S-класса, а BMW готовит к премьере 8-ю серию.

Нынешний шеф-дизайнер Audi Марк Лихте признался, что дизайн двухдверок он считает куда более притягательным, но он не верит в то, что такие машины могут приносить прибыль компании. «Мне нравятся формы купе, но верно и то, что объемы продаж таких автомобилей гораздо ниже, чем у седанов. В будущем… кто знает… У меня много идей на этот счет», — заявил он в интервью британскому Autocar.

С учетом того, что Audi избавляется от своего «хало-кара», суперкара Audi R8 большое премиальное купе могло бы стать его хорошей заменой в плане флагманской модели. Но еще несколько лет немецкая компания взяла курс на создание седанов и кроссоверов. «Сначала мы должны запустить А6, затем Q8, A1 и Q3. Мы ничего не будем делать до этого, мы работаем шаг за шагом», — отметил Лихте.

Большое купе могло бы позаимствовать черты у концепта Prologue, который компания показывала в 2014 году. Это была первая работа Лихте на посту шеф-дизайнера Audi. Но большое купе, кажется, если и появится, то лишь в отдаленной перспективе.