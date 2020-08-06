В рекламе Audi обнаружен секс и разврат

Рекламу Audi с маленькой девочкой сочли «небезопасной» и «сексуально провокационной», хотя создатели закладывали в нее совсем другой смысл – добрый и душевный

На рекламе, опубликованной в Твиттере Audi, изображена девочка, которая прислонилась к решетке радиатора RS4 Avant и ест банан. К твиту прикреплено сообщение: «Пусть ваше сердце бьется быстрее — во всех отношениях». Предполагалось, что картинка должна символизировать следующее: ваш ребенок, при виде которого, как и при виде машины, сердце бьется быстрее, семейный автомобиль, а также то, что даже самые маленькие и незащищенные участники дорожного движения могут положиться на системы безопасности RS.

Но пользователи тут же стали находить в довольно безобидной картинке скрытые смыслы, например, целый ворох непристойностей. «Красный цвет = эротика, спортивная машина = потенция, мини-платьице = сексуальность, банан = фаллический символ. Конечно, все это чистое совпадение…» - заявил один из пользователей. Audi сразу же выпустила извинения, заявив, что компания слышит людей и заботится о детях, и ничего такого демонстрировать не собиралась.