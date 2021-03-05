В России отзывают Audi Q3

Более двухсот кроссоверов нового поколения попали под отзыв из-за проблем в системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

238 свеженьких Audi Q3 отзываются из-за проблем в аварийном модуле. Сообщается, что в процессе производства блока возникло отклонение, что может привести к неправильной работе функций геолокации и аварийного вызова. В рамках сервисных работ модуль будет проверен и отремонтирован в случае необходимости. Допускается даже полная замена модуля.

Проверить необходимость посещения центров техобслуживания можно при помощи сверки своего Vin-кода со списком оных, который выложен на сайте Росстандарта. Можно подождать и дождаться сигнала от дилера, которые обязательно оповестят всех клиентов-владельцев автомобилей с потенциальным дефектом.