В Россию приехал новый Audi Q5 Sportback

Новинку предложат с бензиновыми и дизельными моторами. Стартовая цена на кроссовер почти пять миллионов рублей.

Если быть точным, то 4 790 500 рублей. Правда, оснащение у автомобиля будет весомое. Судите сами: светодиодная оптика, как спереди, так и сзади; трехзонный климат-контроль, аудиосистема с десятью динамиками и так далее. В числе опций доступных за доплату – матричные фары, спортивные кресла и прочий стайлинг.

Что касается технической части то кроссовер приехал к нам с двумя вариантами силовых установок. Первый – гибрид на основе двухлитрового четырехцилиндрового мотора с турбонаддувом. Его мощность составляет 249 лошадиных сил. Второй мотор – тоже бензиновый, но уже трехлитровый с аналогичной отдачей. По умолчанию кроссовер идет в полноприводном исполнении.