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23 янв 2019

Замечен новый кроссовер Audi

Замечен новый кроссовер Audi

Шпионы никогда не спят и продолжают радовать нас новыми и интересными фотографиями. В этот раз в их объективы попалась интересная разработка Audi

Да, Audi готовят еще один купеобразный кроссовер, причем достаточно компактных размеров. По некоторым данным, речь идет о модели Q4, которую должны представить уже к концу нынешнего года. В модельном ряду бренда новинка займет место на ступень ниже Q5 и будет конкурировать с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Сборка Audi Q4 будет налажена на заводе в венгерском Дьёре.

Что касается технических характеристик, то они надежно удерживаются в секрете. Известно лишь, что новинка будет построена на платформе MQB. Относительно моторной линейки нет никаких комментариев, однако, по предварительным данным, автомобиль позаимствует двигатели у Q3, представленного летом прошлого года. В таком случае базовым мотором для кроссовера станет 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 150 лошадиных сил. Также клиентам предложат 2,0-литровые бензиновый и дизельный агрегаты.

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РБК, motor1

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