Для этого у автомобиля есть все инструменты: оригинальное позиционирование, мощный мотор, инновационная платформа и множество продвинутых ассистентов

Мгновенно оживающие после запуска двигателя стекла плоских мониторов на центральной консоли – своеобразный намек водителю: действуй, твори! Ввожу «Поиск» на верхнем (10,1 дюйма) тачскрине, а на нижнем (8,6 дюйма) пальцем пишу нужный адрес. В мгновение ока электроника находит «Пениши» и выдает карту маршрута до этого симпатичного португальского городка с четким расчетом времени и километража. Одновременно схема дублируется на цифровой «приборке», причем в двух- или трехмерном изображении – как мне будет угодно. Сведением и разведением пальцев (как на смартфоне) масштабирую карту. Все очень просто, понятно и креативно.

В Q8 таких сюрпризов, что в рождественском пироге. Но главное откровение – сам автомобиль. С его появлением Audi обрела право «расставлять кастрюли» на кухне BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe по своему усмотрению. Оно и верно, сколько можно было коснеть в роли сторожа при чужом сундуке? Отныне крупногабаритный Hi-Tech кросс-купе появился и в семействе «четырех колец».

В царстве электроники

Возможно, я не обнаружил в облике Q8 стройности цыганской гитары, но не могу упрекнуть его и в сходстве с вышеуказанными конкурентами, особенно по части их фирменных «хвостиков». Экспрессивно-динамичный силуэт «ингольштадтца» скорее напоминает Lamborghini Urus, с которым, собственно говоря, этот новичок делит платформу MLB второго поколения. Но это, как ни крути, отголосок «родственных» связей.

Взяв за основу внедорожник Q7 (еще раз привет MLB), немцы осмысленно лишили кросс-купе третьего ряда сидений. Притом что места для этого вполне хватило бы, поскольку автомобиль без малого пять метров от бампера до бампера. Задний скос кузова не влечет за собой стесненности находящихся на втором ряду, к тому же они всегда могут подвинуть отдельно взятое кресло вперед-назад, для чего предусмотрены специальные «салазки».

Продольным ходом дивана априори увеличиваем емкость багажного отделения, которое, признаться, и без того огромное (605 л в стандарте). Причем отсек абсолютно ровный, без каких-либо выпуклых частей. Под полом – сабвуфер, литий-ионная АКБ и складная запаска с комплектом инструментария. Тема здесь интересная: штатное 22-дюймовое колесо, сами понимаете, какое по размерам, вытаскивать его наружу и нелегко, и неудобно. А тут достаешь «складное», накачиваешь компрессором – и вот оно уже в «полный рост». При этом «корму» автомобиля всегда можно опустить, если, конечно, у вашей модификации пневмоподвеска. Задняя дверь, как и положено, с электроприводом, а в унисон ей шторка багажника, также распознающая электрокоманды.

Кстати, все, что загружается и вынимается из багажника, можно увидеть, сидя… в водительском кресле. Система кругового обзора Q8 – это четыре камеры «по кругу», как и у флагманского седана A8. При необходимости они обеспечивают вид сверху. Опять же можно выбрать трехмерный вид, вращая «машинку» на экране пальцами: а вдруг под колесами какая-нибудь кошка?

Удобна эта технология и когда едешь по пересеченке в стесненных условиях. Если под колесами не дикое бездорожье, а вы к тому же на «пневматике» с ее 254 мм клиренса, чувство уверенности вас точно не покинет. Во-первых, полный привод Q8 построен на основе механического дифференциала Torsen, который, как известно, не боится перегрева. Во-вторых, к вашим услугам специальный режим для езды по бездорожью – «автомат» повременит с переключениями «вверх», активируя необходимые ассистенты, включая помощь при спуске с горки. Плюс крепкий, как все немецкое, кузов: вывешивая колеса, видим, что двери открываются и закрываются как и положено, нигде ничто не скрипит.

Жаль только, отсутствуют физические кнопки или, скажем, селектор регулировки дорожного просвета – по-современному все завязано на ездовые профили Audi Drive Select. Поэтому, чтобы обнаружить «цифровую» клавишу управления пневмоподвеской, приходится «шерстить» меню системы.

Эх, прокачу!

Впрочем, на ровном асфальте максимальное положение подвески просто ни к чему – наоборот, чем ниже, тем лучше. Так проще и безопаснее реализовать драйверский потенциал Audi Q8, заложенный характеристиками 340-сильного TFSI. Мотор, в принципе, не нов, знаем его все по тому же Q7: 3 л рабочего объема, 500 Нм максимальной тяги и 5,9 с до «сотни». Характеристики, может, и не столь ураганные, как у Lamborghini Urus, но все равно завидные.

Качество хода Q8 отменное и, я бы сказал, многогранное. Нужно передвигаться «крадучись»? Получите тихий, мягкий и степенный ход. Есть потребность в резком ускорении? Без вопросов, 8-ступенчатый tiptronic эластично и при этом молниеносно переключает передачи в обоих направлениях. Машину чувствуешь – как спящая мать ребенка. Ну а на скоростной трассе автомобиль – сущий зверь! Не замечаешь, как стрелка спидометра с разрешенных 90 км/ч в момент подбирается к 170–180, что уже запретно. Поэтому, памятуя о недюжинной силе V6, следует всегда быть внимательным и периодически бросать взгляд на спидометр.

Уже в «базе» кроссовер комплектуется «умеренной» гибридной системой, в составе которой трудятся стартер-генератор с ременным приводом, функционирующий от 48-вольтовой сети, и уже упомянутый нами аккумулятор. Налицо эффективная помощь TFSI при ускорении, при этом на торможении идет рекуперация кинетической энергии с развитием мощности до 16,3 л.с.

Режим «спорт» – не фикция, он трезвый и вполне ощутимый: более «тяжелый» руль и до предела собранная подвеска. Крены кузова если и есть, то лишь на очень высоких скоростях и при неправильном входе в вираж. Если ехать грамотно, то азартные маневры в «слаломе» могут принести одновременно и любовь, и уважение к автомобилю.

По магистралям солнечной Португалии с ветерком накатал сотни километров, и, поверьте, ни разу не возникло желания перейти в «эко»-режим. В этой связи не считаю, что полученный средневзвешенный расход порядка 12 л топлива на «сотню» – жирновато для такой машины. Скорее наоборот. К тому же в замеры вошли неоднократные простои с работающим на холостых двигателем. С привлечением «эко» цифра, думаю, была бы иная, ведь автоматика позволяет не просто ехать накатом, но и вообще отключать двигатель на ходу.

С шумами Q8 борется эффективно – этой проблемы для него просто не существует. Не зря же стекла автомобиля сделаны двухслойными, причем даже сзади. И, что вдвойне манерно, с безрамочными окнами. На кроссовере-то!

При внушающей «нафаршированности», инновациях, отменных ходовых качествах и серьезном ценнике в 8,3 млн рублей Audi Q8 55 TFSI quattro V6 отнюдь не несет на себе печать заносчивости, как у гаишника с престижного перекрестка. Эта роскошь – настоящая, правильная, вызывающая одобрение и понимание.

Остается лишь гадать, что собой будет представлять версия с 650-сильным мотором от Urus, если таковой этому Audi предложат. Закрываю глаза и фантазирую…

Технические характеристики AUDI Q8 Габариты, мм 4986x1995x1705 Колесная база, мм 2995 Дорожный просвет, мм 254 Объем багажника, л 605 Снаряженная масса, кг 2155 Тип двигателя бензиновый V6 Рабочий объем, см³ 2995 Макс. мощность, л.с./об/мин 340/5200–6400 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1370–4500 Привод постоянный полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,9 Расход топлива (средний), л/100 км 8,4 Объем бака, л 85