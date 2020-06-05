Быль о том, как автомобиль вызывает в человеке самые разные инстинкты

Удивительно, но факт: этот Audi Q8 стал первым тестовым автомобилем в моей практике, который попытались… «присвоить». На форуме жителей нашего жилого комплекса вдруг обнаружилась семейная парочка, которая беспардонно заявила, что этот оранжевый красавец, стоящий на охраняемой парковке, – их собственность. Вот уж, поистине, понты дороже денег. Интересно, почему они из пары сотен машин выбрали именно его?

С воспламенением от сжатия

В России Audi Q8 предлагается с двумя силовыми агрегатами. Оба 3-литровые 6-цилиндровые, при этом один бензиновый, развивающий 340 л.с., а второй дизельный, мощностью 249 л.с. Первая версия появилась раньше, и мы ее уже тестировали. Дизельную же модификацию взяли сейчас, когда она «приехала» в пресс-парк. Заодно сравним. Чтобы обновить впечатления, сначала покатались на бензиновой модификации, которая, кстати, в «базе» чуть дороже дизельной: 5 270 000 рублей против 5 145 000. Два «шестиглавых зверя» (читай 6-цилиндровых мотора) вместе радеют за продажи бренда, но в пределах модельного ряда стремятся отбить клиентов друг у друга.

Судя по техническим характеристикам, бензиновый мотор заметно превосходит дизель по мощности. Но, как известно, разгоняют автомобиль не «лошади», а крутящий момент, и он выше как раз у агрегата, работающего на солярке: 600 Нм против 500. Правда, опять-таки, если судить по «паспорту», бензиновый кроссовер быстрее разгоняется до «сотни» (5,9 с против 7) и набирает максимальную скорость 250 км/ч, в то время как дизельный достигает «всего» 225 км/ч. А еще считает­ся, что дизель тарахтит и вибрирует словно трактор, зато отличается лучшей экономичностью. Но это все теория. А как на практике, мы выяс­ним во время тест-драйва.

Напомню об особенностях модели. Audi Q8 представляет собой купеобразный вариант флагманского Q7. Причем в отличие от соперников из «большой немецкой тройки» (BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe), где дизайнеры предпочли оставить нетронутыми передние части кузова, здесь полностью новый дизайн, не имеющий ничего общего с «донором». И компоновка более удачна, чем у конкурентов, крыши которых скошены к «корме» так сильно, что высоким пассажирам на втором ряду делать нечего. В Audi крыша понижается не так резко, благодаря чему задние седоки не страдают.

Сенсорное царство

Согласно «купейной» идеологии двери здесь безрамочные, но закрываются с дорогим, цельным звуком (чего с такой конструкцией добиться сложно). Интерьер оформлен в новом фирменном стиле, подразумевающем наличие сенсорных экранов и минимальное количество физических кнопок. Один монитор расположен на передней панели, второй – строго под ним, на центральной консоли. Верхний отвечает за «музыку», навигацию и множество других функций, нижний – заведует климатической системой, подогревами, настройкой сидений, системой стабилизации, выбором ездовых режимов и «аварийкой». Сидишь в этом сенсорном царстве и ощущаешь себя Железным человеком из одноименного фильма от «Марвел», готовящимся спасать мир от инопланетных захватчиков. Кстати, в кино он ездил именно на Audi – видать, неспроста!

Оба монитора можно настроить на физическую обратную связь, и тогда виртуальные кнопки будут вздрагивать и щелкать в ответ на нажатие. На центральном тоннеле есть несколько настоящих клавиш и регуляторов, отвечающих за запуск двигателя, парктроники, громкость музыки, стояночный тормоз и «аварийку». Алгоритм включений-выключений логичен и понятен. Опасения, что пользоваться сенсорными экранами в движении будет неудобно, не оправдались, так как большинство функций настраиваются еще на стоянке, а остальными (например, переключением радиоканалов) управляешь с рулевого колеса.

Качество отделочных материалов – эталон в классе. Прикосновение к коже, алькантаре и металлическим деталям доставляет физическое удовольствие. Зазоры между салонными панелями мизерные – интерьер выглядит как монолит. Ночью включается подсветка, цвет которой можно выбирать. В общем, потрясающе уютно – настолько, что если б мне предложили здесь самоизолироваться, я бы согласился. Честное слово!

Спортивные передние сиденья с регулируемой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками имеют идеальный профиль. Поначалу кресло показалось тесновато для моих 115 кг, но выяснилось, что боковая поддержка зажата. Я «распустил» ее и уселся как влитой. Геометрия расположения за рулем выше всяческих похвал благодаря широчайшим диапазонам регулировки сиденья и баранки. Посадка для кроссовера не особо высокая, но и низкой ее не назовешь. И с обзорностью никаких проблем – Железному человеку бы понравилось!

Проход на второй ряд свободный, и голову пригибать не приходится. Отдельно отмечу, что двери закрывают пороги, поэтому даже после езды по грязи последние всегда остаются чистыми. Внутри места вдоволь по всем направлениям. Так, пространства для ног столько, что закинуть ногу на ногу может пассажир среднего роста при посадке «сам за собой». Над головой места чуть меньше, чем в «доноре», но все равно достаточно. Из удобств – раздельная климатическая система для второго ряда, электрошторки на окнах и регулируемый наклон спинок дивана.

Багажник по объему чуть уступает «Ку-седьмому», но, будем честны, 605 л тоже более чем достаточно. К тому же можно увеличить место для поклажи, сдвинув вперед задний диван или вовсе его сложив.

Мотор имеет значение

Посмотрим, как турбодизель «тарахтит» на холостых. Нажимаю кнопку запуска двигателя, отдаленно «стрекочет» стартер и… как будто ничего не происходит: мотор работает практически бесшумно и без вибраций. Характерный звук слышен только при открытом окне (оно, кстати, с двойными стеклами), да и то слегка. Разницу в плавности работы с бензиновым агрегатом обнаружить можно лишь, если сразу пересесть из одного автомобиля в другой. Бензиновый более плавный, но на уровне нюансов.

А вот в движении различия куда существеннее. Дизель резвее реагирует на нажатие педали акселератора. Если бензиновый агрегат отвечает на подачу топлива с небольшой задержкой, то здесь отклик моментальный. По субъек­тивным ощущениям турбодизельная модификация кажется более быстрой во всем диапазоне разрешенных российскими ПДД скоростей. Вот оно преимущество в крутящем моменте! Да, «автомату» приходится чаще переключать передачи (из-за более узкого рабочего диапазона дизеля), но благодаря его идеально плавной работе это совершенно незаметно.

Отдельно о расходе топлива. Судя по техническим характеристикам, разница не очень существенная: 7,8 л на 100 км для дизеля и 8,4 л для бензинового агрегата в смешанном цикле. Но на деле первый расходовал во время теста порядка 8–9 л на «сотню», в то время как второй «кушал» 12–13 л. То есть турбодизель в полтора раза экономичнее! Так что, если выбирать между ними, я голосую за агрегат на солярке. Однозначно. И пусть меня называют «трактористом».

Что же касается остальных ходовых качеств, то они от мотора не зависят. В который раз скажу, что считаю шасси Audi Q7/Q8 лучшим в классе. SUV отличает­ся надежной и точной управляе­мостью, великолепной курсовой устойчивостью и более чем достойной плавностью хода даже на огромных опционных 22-дюймовых «катках». Хотя я бы размером колес не увлекался, ведь на базовых 20-х внешний вид не ухудшится, а плавность хода станет практически идеальной.

Чья машина?

Если у заглушенного Audi Q8 включить сигнал поворота, с соответствующей стороны загорятся габаритные огни. Сделано это для безопасности, если, к примеру, придется ночью оставить кроссовер на обочине. Уж не знаю, как так вышло, но, видимо, я задел поворотник при выходе из автомобиля, и через некоторое время на форуме жильцов нашего жилого комплекса добрые соседи выложили фото моего Q8 с сообщением, что кто-то на стоянке забыл выключить «габариты». Только я собрался поблагодарить, как это сделала… одна особа – мол, спасибо за предупреждение, сейчас выключу. Затем присоединился ее муж, заявивший, что если она еще раз так сделает, то больше ключи от машины не получит.

Я, разумеется, позволил себе усомниться, что это их автомобиль, ведь номер на фото виден хорошо. О чем и написал. В ответ же было предложено… не лезть не в свое дело! А когда я попросил фото свидетельства о регистрации, то получил что-то типа «может тебе еще и ключи от квартиры дать?». В общем, фото СТС пришлось выложить мне, после чего новоявленные «хозяева» Audi Q8 ретировались из этой ветки форума и… переместились в другую, где и продолжили выпендреж. Правда, и там хвастались недолго – бдительные форумчане уже прознали что к чему и тоже вывели их на чистую воду. Словом, тестовый Q8 стал на вечер героем форумных баталий.

Что двигало этими людьми? Думаю, желание пустить пыль в глаза и заработать себе авторитет. А может, кроссовер так понравился, что они решили хотя бы помечтать о нем таким вот образом? Ведь он действительно вызывает желание обладать – одним своим внешним видом. А знала бы эта парочка, как он едет… Впрочем, лучше им этого не знать – от греха подальше. Мало ли куда вожделение может завести…

Технические характеристики Audi Q8 45 TDI quattro Габариты, мм 4986х1995х1705 Колесная база, мм 2995 Диаметр разворота, м 13,3 Дорожный просвет, мм 210 Объем багажника, л 605 Снаряженная масса, кг 2140 Тип двигателя V6, турбодизель Рабочий объем, см³ 2967 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/3000–4500 Макс. момент, Нм/об/мин 600/1500–2750 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 275/50 R20 Макс. скорость, км/ч 225 Время разгона 0–100 км/ч, с 7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,8 Объем бака, л 85

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.