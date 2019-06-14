А может, мир действительно меняется? Даже так: не меняется, а все прочнее встает с ног на голову? Внедорожники все активнее переселяются из пампасов на асфальт, ибо зачем ездить там, где тебя никто не видит? Преодоление тяжелых условий выходит из моды, а входит в нее темп разгона, скорость вопреки массе, аэродинамике и, собственно, назначению кроссовера. Audi Q8 продолжает эту традицию. Или задает новую высоту планки?

Появившиеся в конце 90-х годов кроссоверы пытались подражать проходимости внедорожников. Полный привод, возможность жесткой межосевой блокировки, имитация межколесных блокировок, иногда даже понижающая передача — все это было нацелено на повышение проходимости автомобилей данного класса. Но оказалось, что эти системы не ухудшают поведения кроссоверов на асфальте. И если владельцы внедорожников все реже покидают твердое дорожное покрытие, то уж владельцы кроссоверов — тем более. Но последние все чаще соревнуются меж собой в динамике, а обладатели премиальных моделей — еще и в богатстве и роскоши оснащения. А кроссоверы теперь есть в ассортименте едва ли не каждой премиальной марки. Вспомним: их вывели на рынок и Jaguar, и Maserati, и Bentley и даже Rolls-Royce.

Дальний «заброс»

Особый подкласс таких автомобилей — так называемые кроссоверы-купе, и здесь родоначальницей «жанра» стала модель BMW X6. Кажется, она появилась на рынке совсем недавно, а между тем, это случилось уже больше десятка лет назад! «Ответом» стал выход в свет Mercedes GLE Coupe, внешне даже слишком уж похожего на баварский «оригинал». А вот Audi своего ответного «хода» не делала довольно долго. Собственно, с подобными «ходами» концерна VAG мы уже сталкивались. Далеко не сразу он «отметился» в классе кроссоверов, представив Tiguan, а также среди пикапов, выкатив на публику Amarok. То же самое происходит теперь с моделью Q8?

Да нет, пожалуй, она олицетворяет более дальний «заброс». Если X6 есть как бы более спортивная инкарнация Х5, а Х7 еще выше по положению в иерархии, если GLE Coupe пропускает вперед модель GL/GLS, то Q8 примерно равна по размерам большому Q7, а по индексу и многим техническим аспектам находится ближе к флагманскому седану А8. Ни дать, ни взять, заявка на лидерство не только среди «своих», но и в общей «стае»! И, по ощущениям от вождения, да что там, просто от нахождения внутри, это именно так.

Если нынешний Q7 воспринимается как образец, эталон, квинтэссенция большого люксового кроссовера, то Q8 — это нечто иное. Почему-то хочется говорить об этом Audi в женском роде, хотя брутальности этому кросс-купе уж точно не занимать. Это воплощение силы и агрессии, башня танка на колесах. Впервые появившаяся «икс-шестая» BMW привлекала внимание, да, но Q8 заставляет сворачивать шеи почти что большинство наблюдателей. Где бы ни ехал и ни останавливался, только и видишь это. А также слышишь. «Q3», говорит один из проходящих мимо школьников. «Да не Q3, а Q8!», тут же поправляет его другой. Откуда знает, где видел? На автомойке спрашивают: «Новая?». И с нескрываемой гордостью добавляют: «Уже вторая такая за сегодня приезжает». Миг славы, триумфа. Кто там вспомнит, что Audi только догоняет одноклассников? Сегодня, вот сейчас, она «делает» их всех, вырывается на корпус вперед.

Этот сумасшедший корпус действительно огромен. И издали, и вблизи, и внутри. Q7 в сравнении с ним кажется маленьким, при том, что он длиннее, а колесная база у двух машин практически идентичная, разница — миллиметр в пользу второго. Гигантские 22-дюймовые колесищи Q8 с шинами 285/40 не выглядят комично-велосипедными. Кстати, это тюнинг, в штате диски 20-дюймовые и резина поскромнее, но за такую «добавку» не грех доплатить. Тем более, что и название, и тип покрышек говорят сами за себя: ContiSportContact 6. Огромные шашки протектора, нитевидные боковые канавки и настоящие каналы по центру. Ну о каком бездорожье может идти речь, о чем она вообще может идти, кроме асфальта?

А ведь по паспортным данным — может! Пневмоподвеска, тоже опциональная, способна повысить клиренс Q8 до фантастических 254-х миллиметров! Это же прямой вызов «Ленд Роверам» и «Ленд Крузерам»! Но подумайте: неужели вам хотя бы в голову придет бросить этот вызов? Уверен, что не придет. Вот «схлестнуться» в плане динамики — да, а так — нет и еще раз нет. Зачем же нужна эта «пневма», может быть, не стоит доплачивать за нее? По мне, так только для «веса в обществе». В любом случае, она здесь не во вред, на скорости в поворотах кросс-купе не раскачивается на подвеске, что, увы, было ощутительно на «пневматическом» Porsche Macan. Запрограммированный уровень подвески (в большинстве режимов третий из пяти) устанавливается автоматически при использовании системы Drive select. В динамическом режиме клиренс составляет около 160-170 мм.

Audi Q8 оснащается дополнительным 48-вольтовым аккумулятором, питающим стартер-генератор и обеспечивающим работу системы «старт-стоп». Кроме того, этот аккумулятор позволяет автомобилю в некоторых режимах двигаться… при выключенном моторе! Эти «паузы» очень кратковременны, однако, по заявлению производителя, помогают экономить топливо.

Вообще, доплаты за опции могут добавить к базовой стоимости Q8 (5,1 млн. рублей) еще, на минуточку, пару «лимонов». И, да, она превзойдет по цене близкие по мощности Porsche, да и других конкурентов. Мыслимое ли дело? Мыслимое. Потому что тот же Cayenne выглядит на фоне Q8 рафинированным интеллигентом в сравнении с атлетом-качком. Из сопоставимого: гидродинамичный, сильный голавль очень мощно сопротивляется на крючке, но сравните его миролюбивый вид со щукой или клыкастым судаком.

Нет, о Q8 будут говорить, мечтать и сворачивать шеи при ее появлении еще долго. Года три-четыре — до появления рестайлинговой версии. Она сумела произвести первое впечатление, какой там «вау-эффект» — это эффект разорвавшейся бомбы. Выстрел танка, вернее, одной его отдельно взятой башни на колесах. Выстрел по нынешним «танкам», по-прежнему настаивающим, что проходимость перевешивает асфальтовые качества. Увы — нет. Уже нет. В сужающемся кругу настоящих, профессиональных внедорожников вы еще можете бряцать оружием против слабонесущих грунтов и высоко торчащих камней. В городе, где идет основное соперничество, вы проиграете агрессивным асфальтовым конкурентам. Тем, что способны в основном на асфальте — но зато там, где их могут видеть все. Там, где тебя не видно, ездить нет смысла.

В этом плане Q8 напомнила мне по идеологии Jeep Grand Cherokee SRT8 и 575-сильный Range Rover Sport SVR. Эти уличные бойцы здорово превосходят своих обычных собратьев на обычных дорогах. Q8 довела «особую серию» до повседневности, до стандарта. «Ку-восьмые» — все такие. Они могут быть только мощными и спортивными и еще более мощными и спортивными.

Отбросьте перфекционизм

Сейчас Q8 на нашем рынке имеет под капотом лишь трехлитровую 340-сильную V-образную турбошестерку. Скажем так, не запредельный агрегат, у конкурентов есть покруче. Но вот что примечательно: это САМЫЙ БЫСТРЫЙ автомобиль из тех, на которых мне доводилось замерять динамику (то есть, были модели, которые могли разгоняться быстрее, но на них я этого математически не проверял). Итак, при разгоне с 80 до 120 км/ч хорошим временем считается 7-8 с. Отличным — 6 с. «Всего лишь» 340-сильная Audi Q8 преодолевает этот промежуток ЗА ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ. А сотню с места набирает за 5,9 с.

Журналисты и потенциальные покупатели «Ку-восьмой» почему-то находятся в ожидании дизеля. Им не нравится высокий расход бензина? Да, на трассе он не опускается ниже 11-ти литров, хоть ползите на «круизе» со скоростью 110 км/ч. А в городе придется смириться с двукратным превышением этого показателя. Но, сограждане, давайте не будем мелочиться, в данном классе это не солидно. Тем более, что от АЗС до АЗС вам ездить не придется, бак у Q8 на зависть — 85 л.

Считается, что трехлитровый 249-сильный турбодизель, известный нам по Audi Q7, не так «проваливает» при резком старте, как бензиновый турбомотор? Кто как, а я провала на бензиновой Q8 не ощутил ни разу. Вот у премиального Jaguar F-Pace — да, бензиновый агрегат при добавлении «газа» делает короткую «паузу», а дизель нет. На «Ку-восьмой», может быть, и есть едва уловимый «лаг», но ощутить его способны, пожалуй, только очень высокие профессионалы или откровенные перфекционисты. Кем считаете себя вы?

То же самое с коробкой передач — якобы, она не соответствует мотору, рассогласована с ним. Хорошо, давайте согласуем ее вручную, благо, на Q8 есть и спортивный режим выбора передач, и ручной, и подрулевые «лепестки» для вящей скорости переключения. Попробовал согласовать — почти ничего не отыграл у обычного режима. Равно как и большой разницы в настройках Drive select не увидел. Нет, разумеется, динамичный режим добавляет куража, а экономичный убавляет. Но оптимальна средняя установка – Comfort. И динамикой не обижает, и излишнюю жесткость нивелирует. Высочайшая точность и приятная «тяжесть» рулевого механизма сохраняются, и даже — редкий случай — я не хочу еще более «тяжелой» настройки (при том, что на этот счет всегда привередлив). Куда еще больше спортивности? Обставлять за четыре секунды «вялотекущие» фуры скоро надоедает, а мощных, по-настоящему скоростных конкурентов вокруг раз, два и обчелся, на сотне километров дальней трассы можно не встретить ни одного. Вместо них — одни дорожные хулиганы, подменяющие подлинную спортивность обгонами в тех местах, где это запрещено и опасно. Эх, вот бы оказаться на безлимитном автобане Штутгарт — Мюнхен... Там другие понятия, настоящий «гамбургский счет».

А в Москве вместо светофорных гонок — светофорные пробки. В которых только и видишь свернутые головы других водителей, высунутые в окно руки с поднятыми большими пальцами. Подавляющему большинству этих людей до покупки Audi Q8 – как до Луны, когда еще это супер-кросс-купе снизойдет до статуса подержанного, причем, очень подержанного… Кто может позволить себе сейчас такой автомобиль? Из достойных людей мне видятся только пилоты гражданской авиации, зарплата у командира воздушного судна — порядка полумиллиона рублей. И тому придется несколько месяцев откладывать, а то и влезать в кредит. Остаются бизнесмены, топ-менеджеры, чиновники высоких рангов и «мажоры».

Как поведет себя роскошный салон при длительной эксплуатации, долго ли проживет, сохранит ли уют и глянец? При 15-тысячном пробеге он безупречен, хотя это и удивительно, после наших-то дорог. Ведь наряду с деревом и кожей кругом хрупкое стекло, в центре — два сенсорных дисплея, стыкующихся друг с другом. Нижний отвечает за настройки «климата», верхний — за мультимедиа. Хотите — можете на стоянке посмотреть собственные видеоролики с флэшки. Вы не поверите увиденному, кажется, что ваш девайс, каким бы он ни был, не способен так качественно снимать. На самом деле, таков экран в Audi.

Особенность шасси Q8 – подруливающая задняя подвеска, повышающая стабильность в скоростных поворотах и улучшающая маневренность во время парковки и при движении в стесненных условиях.

А еще можно сыграть в увлекательную компьютерную игру, включив задний ход и выбрав среди настроек камер кругового обзора режим 3D. Как же тщательно прорисовали компьютерщики силуэт Q8! И как четко видны окружающие автомобиль «опасности».

Интересно не только разглядывать дисплеи, но и пользоваться ими, в смысле — нажимать на сенсорные кнопки. Здесь нужно именно нажимать, а не касаться символов, и на нажатие символы будут откликаться именно как настоящие «физические» кнопки. Очень интересное ощущение. Правда, на экранах остаются отпечатки пальцев, но что с этим поделаешь...

Вперед смотрит лидар

Панель приборов в тестовой версии — «нарисованная», при этом настолько качественно, что символы на ней кажутся объемными. Но это опять же опция, требующая доплаты (в базовом варианте стрелки приборов «живые»). Дополнительных денег стоят и вот эти супер-кресла, почти как спортивные «ковши» с интегрированными подголовниками. Подушки и спинки их кажутся непривычно тонкими, но жесткость их оптимальна. А еще у этих кресел есть функция массажа с целым перечнем настроек.

Сзади — относительно плоский диван, который способен был бы принять и трех седоков, если бы не огромный — высокий и широкий — выступ-туннель на полу. Места для ног пассажиров предостаточно, сдвинув сиденья до упора вперед, получаем пространство «за мной» около 24 см, а при отодвигании их до упора назад — целых 37 см! Части спинки легко складываются, всего этих частей три. Запаса «воздуха» над головой мне при росте 182 см хватило. Хотя крыша кросс-купе недвусмысленно снижается к корме.

Объем багажника составляет 605 литров, и это не средний показатель, как считают некоторые, а очень большой. Особенно для такого типа кузова. Минус, может быть, в том, что сдвижная шторка располагается под углом, понижаясь в сторону пятой двери. В высоком месте просвет под ней составляет около полуметра, у двери — существенно ниже. Но есть интересная функция: шторка автоматически вытягивается при закрывании двери.

Есть в Q8 и еще пара автоматизированных шторок. Они могут прикрывать стекла задних пассажирских дверей. Именно поэтому на подлокотниках дверей сзади видны по две клавиши. Чем еще побаловали задних пассажиров? Двухзонным климат-контролем с отдельным экраном-пультом. И двумя разъемами USB, расположенными под этим экраном.

Двери у Q8 оснащены «присосками» (так же, как и у Q7), но эта премиальная опция просто меркнет перед другой. Дело в том, что стекла дверей здесь не имеют рамок, и это выглядит сверх-круто! Это даже не заявка, а просто утверждение купейности огромного кроссовера. При отпирании дверей каждое стекло слегка опускается, при закрывании — мгновенно поднимается, уплотнение не вызывает нареканий, в салоне полная тишина до высоких и очень высоких скоростей. Ничто не мешает наслаждаться музыкой, аудиосистема Bang&Olufsen великолепно воспроизводит классических «немцев» — Баха, Бетховена, Шуберта. При желании она украсит звучанием и бардовские песни, но здесь они совершенно не уместны. Как из другой жизни. А вот классика — в самый раз. Эстетам обязательно понравятся «грибки»-твиттеры, всплывающие из торпедо при пуске двигателя, да-да, точно такие же, как в Q7.

А что может не понравиться эстетам? Да и другим водителям, например, мне? Нет, я не выискиваю минусы специально, но если они есть, не молчу о них. Так вот, Q8 не порадовала только двумя вещами. Первое — она «с порога» заявила мне, что память моего смартфона переполнена, и СМС принимать невозможно. Очень странно. Смартфону «от роду» пара месяцев, сам он не жалуется на память, но даже после удаления нескольких десятков ненужных сообщений предупреждение на центральном дисплее автомобиля не пропало. Может быть, речь шла о его собственной памяти? В таком случае, она маловата…

И вторая мелочь. При общем богатстве различных систем этого автомобиля я долго не мог найти в нем функцию контроля полосы движения. Здесь есть отдельная кнопка вызова меню систем безопасности (рядом с рукояткой регулировки громкости музыки), и контроль обнаруживается, но только в виде предупреждения (вибрации на руле при пересечении разметки без подачи сигнала поворота). Но где же подруливание в полосу? Его здесь просто не может не быть. Оказывается, и оно есть, но активируется только при включении адаптивного круиз-контроля. Отдельно вызвать его к жизни у меня не получилось.

К слову, адаптивность «круиза» довелось проверить в интересной ситуации. На высокой скорости (скромно умолчу, на какой) я заметил, что автомобиль чересчур быстро приближается к какой-то темной точке впереди. Прежде чем я разглядел, что это был путешественник-мотоциклист, неспешно тарахтевший почти по обочине, Q8 отследила его (наверняка с помощью лидара — лазерного радара) и замедлилась до его скорости — около 80 км/ч.

Что же, по-вашему, я преклоняюсь перед новейшим кросс-купе от премиального немецкого бренда? Нет, просто не нахожу в нем действительно существенных недостатков. Даже агрессивная внешность не вызывает отторжения. Это просто выражение ее сущности, вполне обоснованной претензии на лидерство. Q8 даже представляется мне более «цельной» моделью, чем Q7. Этот кроссовер при отличной динамике показался слегка «расслабленным» в плане подвески, но все же недостаточно комфортабельным для бизнес-класса, и к тому же не очень подходящим для бездорожья, не столько физически и технически, сколько психологически.

Q8 прекрасно справляется со своей единственной ролью истребительницы «танков», то есть, последних сомнений в том, нужны ли кроссоверу мощные средства для преодоления бездорожья. Кросс-купе должно ездить по асфальту, делать это максимально быстро, заставлять сторонних наблюдателей сворачивать шеи, а конкурентов лишать покоя и сна. Чем Audi Q8 с успехом и занимается. Превзойти его в этом плане будет трудно. Пожалуй, это сможет сделать только следующее поколение модели, которое, я уверен, уже проектируется и рисуется.



Технические характеристики Audi Q8 ГАБАРИТЫ, ММ 4986 х 1995 х 1705 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2995 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 605 / 1755 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2155 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2995 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 340 / 5200 — 6400 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 500 / 1370 — 4500 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 250 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 5,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 85