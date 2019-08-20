Его призвание – сочетать несочетаемое. Низкая крыша кроссовера намекает о доминировании стиля над практичностью, а общий агрессивный дизайн говорит о спортивных наклонностях в ущерб комфорту. В реальности же все не так, как кажется

Говорят, ум и красота сочетаются редко. Audi Q8 как раз один из таких редких случаев. Автомобиль красив, с какого ракурса ни посмотри, и вместе с тем очень «умен». К примеру, он заботится о безопасности и экономии топлива, рекомендуя мне сбросить «газ» при подъезде к перекрестку, изгибу дороги или знаку ограничения скорости. Причем знака даже еще не видно, а «немец» о нем знает и вибрацией на педали акселератора, словно легким зарядом тока, намекает, что нажимать на нее больше не нужно. Одновременно с этим на проекционном экране высвечивается изображение ботинка и стрелка, показывающая вверх. А когда я замешкался при подъезде к дорожному затору, Q8 затормозил сам, попутно «отругав» меня звуковым сигналом и соответствующим рисунком на «приборке».

Масштабная работа

Audi наконец решилась выпустить купеобразный кроссовер на базе обычного SUV, в то время как у основных конкурентов скоро появятся модели второго и даже третьего поколения с этим нестандартным кузовом. Но масштаб работ впечатляет. Прежде всего, конкуренты особо не заморачиваются при разработке дизайна. Так, передние части у них практически не отличаются от тех, какие у базовых кроссоверов.

Audi Q8 не из таких. У него абсолютно новый кузов, не имеющий ничего общего с донорским Q7, а его купеобразность решена по своему. Так, если у соперников крыша сильно скошена к «корме», что не позволяет рослым пассажирам ездить сзади, то у Q8 она просто ниже, чем в Q7, и к задней части кузова практически не понижается. В результате кроссовер выглядит спортивным и приземистым, при этом пассажирам ужиматься не приходится. Впрочем, о просторе салона я расскажу позже, а сейчас посмотрим на предлагаемые в России модификации.

Двигателей пока два: бензиновый и дизельный. Бензиновый агрегат имеет объем 3 л, турбонаддув и развивает 340 л.с. У турбодизеля такой же объем, но мощность ниже – «доналоговые» 249 л.с. Обе версии оснащаются 8-диапазонной автоматической коробкой передач и, конечно же, полным приводом. В Европе недавно показали «оспортивленную» модификацию SQ8 с 4-литровым 435-сильным турбодизелем, в России она появится в следую­щем году.

По конструкции шасси Audi Q8 идентичен донорскому Q7, хотя настройки у подвески другие – для обеспечения более спортивной и азартной управляемости. То есть кроссовер должен быть жестче на ходу. Способствуют быстрому прохождению поворотов пониженный центр тяжести и управляемые задние колеса (опция), которыми может быть оснащен и Q7. Что ж, сейчас я проверю автомобиль в деле, но сначала устроюсь за рулем бензиновой модификации.

Фирменный стиль

Открываю по-купейному безрамочную дверь и замечаю, что стекла здесь двойные (причем у задних дверей тоже), что улучшает шумоизоляцию. Салон выполнен в новом для бренда стиле, заданном флагманским представительским седаном Audi A8. Это значит, что физических кнопок и клавиш раз-два и обчелся. Вместо них – два сенсорных экрана, выполненных заподлицо с передней панелью и центральной консолью. Мониторы по желанию можно через меню снабдить так называемой хаптической обратной связью: виртуальные кнопки станут отвечать на нажатие вибрацией и звуком.

Управление экранами интуитивно понятно и от дороги практически не отвлекает. Но если и отвлечешься, нестрашно, так как множество электронных ассистентов бдят за окружающим пространством и, в случае чего, отреагируют не хуже, а может, и лучше водителя.

Посадка за рулем для кроссовера достаточно низкая, хотя легковой ее не назовешь. Удобное расположение относительно рулевого колеса и педалей я подобрал без труда. Сиденья здесь спортивные, с интегрированными подголовниками, в них плотный наполнитель, эффективная (но не тесная) боковая поддержка и идеальный профиль. Словом, сижу как влитой, срастаясь с автомобилем.

На втором ряду места для ног не меньше, чем в донорском Q7, то есть предостаточно. Но главное то, что и над головой пространства вдоволь даже для высоких седоков. Диван удобный, имеет регулировки наклона спинок. К услугам пассажиров раздельная климатическая система для задних сидений, а также электрические шторки на окнах. В общем, путешествовать тут не менее комфортно, чем в бизнес-седанах.

Багажный отсек тоже впечатляет – доб­рых 605 л! Но если и их окажется мало, можно подвинуть вперед сиденья второго ряда (либо сложить их), тогда объем отсека вырастет до 1755 л. В подполье расположена сдутая «докатка» с компрессором. Разумеется, пятая дверь оснащена электроприводом. Есть и функция ее открытия с помощью движения ногой под бампером.

Идеальный компромисс

Бензиновый наддувный силовой агрегат обеспечивает тяжелому кроссоверу достойную тягу во всех режимах, работает плавно и тихо, заявляя о себе хорошо поставленным «голосом» только на высоких оборотах. Посетую лишь на небольшую «экологическую» паузу в реакциях на подачу топлива. Впрочем, она не раздражает, и вскоре перестаешь обращать на нее внимание. Работу «автомата» не замечаешь. Можно «пришпорить» двигатель и коробку включением «динамичного» режима, но в большинстве дорожных ситуаций вполне обходишься и без него.

Несмотря на размеры автомобиля, управлять им даже в плотном потоке проще простого благодаря хорошей обзорности и отличному чувству габаритов. Мой тестовый экземпляр не оснащен опционными задними подруливающими колесами, но и без них машина прекрасно слушается умеренно острого руля с отличной обратной связью. Реакции на управляющие действия быстрые, плавные и точные. В целом все очень похоже на Audi Q7, но автомобиль воспринимается более сбитым, словно он обрел тугой мышечный корсет.

На скоростной магистрали Q8 ведет себя в лучших традициях Audi. Это значит, что он непоколебимо держит прямую и обладает рельсовой устойчивостью в пологих виражах. Даже глубокая колейность не сбивает кроссовер с курса. А на извилистом шоссе с крутыми поворотами «немец» будто становится вдвое компактнее и с охотой «вгрызается» в виражи своими огромными опционными 22-дюймовыми колесами с низкопрофильной резиной.

В базовой комплектации ему положены 20-дюймовые диски, и, думаю, плавность хода с ними должна быть великолепной. Все потому, что и сейчас, с «обувкой» на два размера больше, подвеска уверенно справляется с любыми неровностями, хотя и сообщает седокам об их наличии. То есть шасси воспринимается плотным и одновременно комфортным. И потрясающе энергоемким. Так, крупные выбоины и ямы подвеска глотает не поперхнувшись. Все в порядке и с шумоизоляцией. Разве что немного заметен легкий гул от шин, но от такого размера резины ожидаешь гораздо более сильного звукового сопровождения.

На мой взгляд, купеобразный кроссовер удался. По сравнению с соплатформенным Q7 «градус спортивности» соблюден очень точно – новинка быстрее и азартнее ровно настолько, чтобы не пострадали практичность и комфорт. А значит, в Audi все сделали правильно. И цену за Q8 просят вполне приемлемую. Так, стоимость бензиновой модификации начинает­ся с 5 100 000 рублей. Дизельная версия еще доступнее – от 4 990 000 в российской валюте.

Технические характеристики Audi Q8 55 TFSI quattro Габариты, мм 4986х1995х1705 Колесная база, мм 2995 Диаметр разворота, м 13,3 Дорожный просвет, мм 170–260 (при наличии пневмоподвески) Объем багажника, л 605 Снаряженная масса, кг 2155 Тип двигателя V6, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 2995 Макс. мощность, л.с./об/мин 340/5200–6400 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1370–4500 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 275/50 R20 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,9 Расход топлива (средний), л/100 км 8,4 Объем бака, л 85