Автомобильный портал Motorpage
На какой крючок вас может подцепить Audi Q8
Логотип Audi

О Audi Q8

По-русски

Ауди Ку8

Тест-драйвов
3 (все тесты)
Двигателей
3 (открыть)
Комлектаций
3 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Audi Q8 2019 вид спереди сбоку
Audi Q8 2019 вид сбоку
Даже на огромных опционных 22-дюймовых колесах шасси кроссовера удачно сочетает спортивные настройки с высокой плавностью хода
Audi Q8 2019 вид сзадиAudi Q8 2019 салон
Audi Q8 2019 АКПП
Джойстик «автомата» выполняет функцию подставки для руки
Audi Q8 2019 нижний монитор
Нижний монитор отвечает за настройки климатической системы
Audi Q8 2019 передние кресла
Спортивные кресла крепко держат и нигде не давят
Audi Q8 2019 приборная панель
Виртуальная приборная панель имеет несколько вариантов отображения информации
Audi Q8 2019 передняя фара
Светодиодную «начинку» имеют и фары, и задние фонари
Audi Q8 2019 задний фонарь
Audi Q8 2019 задний диван
Задний диван просторен и имеет регулировки наклона спинок
Audi Q8 2019 климатическая система для второго ряда
Седокам второго ряда предлагается раздельная климатическая система
Audi Q8 2019 багажное отделение
Несмотря на купеобразный силуэт, багажник очень вместительный
Audi Q8 2019 динамик
Премиальная аудиосистема Bang & Olufsen обеспечивает великолепное звучание
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Audi Q8 55 TFSI quattro 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Audi Q8 55 TFSI quattro 2019

Его призвание – сочетать несочетаемое. Низкая крыша кроссовера намекает о доминировании стиля над практичностью, а общий агрессивный дизайн говорит о спортивных наклонностях в ущерб комфорту. В реальности же все не так, как кажется

Говорят, ум и красота сочетаются редко. Audi Q8 как раз один из таких редких случаев. Автомобиль красив, с какого ракурса ни посмотри, и вместе с тем очень «умен». К примеру, он заботится о безопасности и экономии топлива, рекомендуя мне сбросить «газ» при подъезде к перекрестку, изгибу дороги или знаку ограничения скорости. Причем знака даже еще не видно, а «немец» о нем знает и вибрацией на педали акселератора, словно легким зарядом тока, намекает, что нажимать на нее больше не нужно. Одновременно с этим на проекционном экране высвечивается изображение ботинка и стрелка, показывающая вверх. А когда я замешкался при подъезде к дорожному затору, Q8 затормозил сам, попутно «отругав» меня звуковым сигналом и соответствующим рисунком на «приборке».

Масштабная работа

Audi наконец решилась выпустить купеобразный кроссовер на базе обычного SUV, в то время как у основных конкурентов скоро появятся модели второго и даже третьего поколения с этим нестандартным кузовом. Но масштаб работ впечатляет. Прежде всего, конкуренты особо не заморачиваются при разработке дизайна. Так, передние части у них практически не отличаются от тех, какие у базовых кроссоверов.

Audi Q8 не из таких. У него абсолютно новый кузов, не имеющий ничего общего с донорским Q7, а его купеобразность решена по своему. Так, если у соперников крыша сильно скошена к «корме», что не позволяет рослым пассажирам ездить сзади, то у Q8 она просто ниже, чем в Q7, и к задней части кузова практически не понижается. В результате кроссовер выглядит спортивным и приземистым, при этом пассажирам ужиматься не приходится. Впрочем, о просторе салона я расскажу позже, а сейчас посмотрим на предлагаемые в России модификации.

Двигателей пока два: бензиновый и дизельный. Бензиновый агрегат имеет объем 3 л, турбонаддув и развивает 340 л.с. У турбодизеля такой же объем, но мощность ниже – «доналоговые» 249 л.с. Обе версии оснащаются 8-диапазонной автоматической коробкой передач и, конечно же, полным приводом. В Европе недавно показали «оспортивленную» модификацию SQ8 с 4-литровым 435-сильным турбодизелем, в России она появится в следую­щем году.

По конструкции шасси Audi Q8 идентичен донорскому Q7, хотя настройки у подвески другие – для обеспечения более спортивной и азартной управляемости. То есть кроссовер должен быть жестче на ходу. Способствуют быстрому прохождению поворотов пониженный центр тяжести и управляемые задние колеса (опция), которыми может быть оснащен и Q7. Что ж, сейчас я проверю автомобиль в деле, но сначала устроюсь за рулем бензиновой модификации.

Фирменный стиль

Открываю по-купейному безрамочную дверь и замечаю, что стекла здесь двойные (причем у задних дверей тоже), что улучшает шумоизоляцию. Салон выполнен в новом для бренда стиле, заданном флагманским представительским седаном Audi A8. Это значит, что физических кнопок и клавиш раз-два и обчелся. Вместо них – два сенсорных экрана, выполненных заподлицо с передней панелью и центральной консолью. Мониторы по желанию можно через меню снабдить так называемой хаптической обратной связью: виртуальные кнопки станут отвечать на нажатие вибрацией и звуком.

Управление экранами интуитивно понятно и от дороги практически не отвлекает. Но если и отвлечешься, нестрашно, так как множество электронных ассистентов бдят за окружающим пространством и, в случае чего, отреагируют не хуже, а может, и лучше водителя.

Посадка за рулем для кроссовера достаточно низкая, хотя легковой ее не назовешь. Удобное расположение относительно рулевого колеса и педалей я подобрал без труда. Сиденья здесь спортивные, с интегрированными подголовниками, в них плотный наполнитель, эффективная (но не тесная) боковая поддержка и идеальный профиль. Словом, сижу как влитой, срастаясь с автомобилем.

На втором ряду места для ног не меньше, чем в донорском Q7, то есть предостаточно. Но главное то, что и над головой пространства вдоволь даже для высоких седоков. Диван удобный, имеет регулировки наклона спинок. К услугам пассажиров раздельная климатическая система для задних сидений, а также электрические шторки на окнах. В общем, путешествовать тут не менее комфортно, чем в бизнес-седанах.

Багажный отсек тоже впечатляет – доб­рых 605 л! Но если и их окажется мало, можно подвинуть вперед сиденья второго ряда (либо сложить их), тогда объем отсека вырастет до 1755 л. В подполье расположена сдутая «докатка» с компрессором. Разумеется, пятая дверь оснащена электроприводом. Есть и функция ее открытия с помощью движения ногой под бампером.

Идеальный компромисс

Бензиновый наддувный силовой агрегат обеспечивает тяжелому кроссоверу достойную тягу во всех режимах, работает плавно и тихо, заявляя о себе хорошо поставленным «голосом» только на высоких оборотах. Посетую лишь на небольшую «экологическую» паузу в реакциях на подачу топлива. Впрочем, она не раздражает, и вскоре перестаешь обращать на нее внимание. Работу «автомата» не замечаешь. Можно «пришпорить» двигатель и коробку включением «динамичного» режима, но в большинстве дорожных ситуаций вполне обходишься и без него.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Porsche Cayenne S
(универсал 5-дв.)

Porsche Cayenne S (универсал 5-дв.)
Поколение
II рест.
Тест-драйвов
2

Rolls-Royce Cullinan
(универсал 5-дв.)

Rolls-Royce Cullinan (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Volvo XC90
(универсал 5-дв.)

Volvo XC90 (универсал 5-дв.)
Поколение
II рестайлинг
Тест-драйвов
11

Несмотря на размеры автомобиля, управлять им даже в плотном потоке проще простого благодаря хорошей обзорности и отличному чувству габаритов. Мой тестовый экземпляр не оснащен опционными задними подруливающими колесами, но и без них машина прекрасно слушается умеренно острого руля с отличной обратной связью. Реакции на управляющие действия быстрые, плавные и точные. В целом все очень похоже на Audi Q7, но автомобиль воспринимается более сбитым, словно он обрел тугой мышечный корсет.

На скоростной магистрали Q8 ведет себя в лучших традициях Audi. Это значит, что он непоколебимо держит прямую и обладает рельсовой устойчивостью в пологих виражах. Даже глубокая колейность не сбивает кроссовер с курса. А на извилистом шоссе с крутыми поворотами «немец» будто становится вдвое компактнее и с охотой «вгрызается» в виражи своими огромными опционными 22-дюймовыми колесами с низкопрофильной резиной.

В базовой комплектации ему положены 20-дюймовые диски, и, думаю, плавность хода с ними должна быть великолепной. Все потому, что и сейчас, с «обувкой» на два размера больше, подвеска уверенно справляется с любыми неровностями, хотя и сообщает седокам об их наличии. То есть шасси воспринимается плотным и одновременно комфортным. И потрясающе энергоемким. Так, крупные выбоины и ямы подвеска глотает не поперхнувшись. Все в порядке и с шумоизоляцией. Разве что немного заметен легкий гул от шин, но от такого размера резины ожидаешь гораздо более сильного звукового сопровождения.

На мой взгляд, купеобразный кроссовер удался. По сравнению с соплатформенным Q7 «градус спортивности» соблюден очень точно – новинка быстрее и азартнее ровно настолько, чтобы не пострадали практичность и комфорт. А значит, в Audi все сделали правильно. И цену за Q8 просят вполне приемлемую. Так, стоимость бензиновой модификации начинает­ся с 5 100 000 рублей. Дизельная версия еще доступнее – от 4 990 000 в российской валюте.

           

Технические характеристики Audi Q8 55 TFSI quattro

Габариты, мм

4986х1995х1705

Колесная база, мм

2995

Диаметр разворота, м

13,3

Дорожный просвет, мм

170–260 (при наличии пневмоподвески)

Объем багажника, л

605

Снаряженная масса, кг

2155

Тип двигателя

V6, бензин, турбо

Рабочий объем, см³

2995

Макс. мощность, л.с./об/мин

340/5200–6400

Макс. момент, Нм/об/мин

500/1370–4500

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

275/50 R20

Макс. скорость, км/ч

250

Время разгона 0–100 км/ч, с

5,9

Расход топлива (средний), л/100 км

8,4

Объем бака, л

85

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Audi Q8:

Audi Q8 - audi q8 2019 истребительница танков
Тест драйв
14 июня 2019

Audi Q8
"Истребительница танков"
Audi Q8 - audi q8 2019 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе
Тест драйв
06 марта 2019

Audi Q8
"Audi Q8 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе"
Все тест-драйвы Audi Q8

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Audi Q8:

Porsche Cayenne S
(универсал 5-дв.)

Porsche Cayenne S (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
II рест.

Rolls-Royce Cullinan
(универсал 5-дв.)

Rolls-Royce Cullinan (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I

Volvo XC90
(универсал 5-дв.)

Volvo XC90 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
11
Двигателей
4
Комлектаций
10
Поколение
II рестайлинг
Цены
от 3 955 000
до 6 191 000

Land Rover Range Rover Sport
(универсал 5-дв.)

Land Rover Range Rover Sport (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
10
Двигателей
9
Комлектаций
9
Поколение
II рестайлинг 2
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 4 9 7