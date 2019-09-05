Что для нас Audi? Правильно: немного сдержанный, но всегда выверенный и стильный дизайн, удобный салон с хорошей отделкой и, конечно, фирменный полный привод. Куда же без него!

Система quattro стала визитной карточкой немецкого производителя еще в 1970-е, когда машины из Ингольштадта поставили на уши мир ралли. Правда, потом все привыкли к успехам немцев, и тогда инженеры Audi придумали другой способ шокировать общественность – они решили объехать всех на машине с дизельным мотором. И сделали это в начале нулевых, несколько раз выиграв легендарные «24 часа Ле-Мана» с дизельным прототипом. Похоже, теперь ингольштадтцы намерены повторить нечто подобное в сегменте модных ныне «заряженных» купе-кроссоверов. Впрочем, в этот раз будет еще сложнее, ведь времена для дизеля не самые лучшие.

Тайна века

Загадочное исчезновение одного из самых талантливых инженеров прошлого столетия, пожалуй, главная тайна начала ХХ века. Никто не знает, где и как окончил свои дни изобретатель Рудольф Дизель и где покоится его прах. Доподлинно известно только то, что 29 сентяб­ря 1913 года немецкий ученый взошел на борт парома «Дрезден», следующего из бельгийского Антверпена в Лондон, однако в британской столице на берег уже не сошел. Причем бесчисленное множество теорий о его возможной гибели в воде потерпели фиаско, поскольку в ходе того рейса не было зафиксировано ни одной внештатной ситуации не только на корабле, но и вообще во всей акватории Северного моря.

Примерно такая же ситуация сейчас складывается вокруг главного изобретения Дизеля – моторы на тяжелом топливе загадочным образом исчезают из линейки ряда автопроизводителей, хотя каких-либо внештатных ситуаций с ними в общем-то не происходит. Более того, двигатели на солярке наравне с бензиновыми успешно укладываются в строгие экологические нормы Euro 6.

Возникает вполне резонный вопрос: почему же так происходит? Дать однозначный ответ сложно. Похоже, это очередной модный тренд в индустрии, сопротивляться которому многие не в силах. Многие, но не смельчаки из Audi с новейшим SQ8. Как они позволяют себе такую дерзость? Да очень просто! Немцы опять заморочились, создав один из самых современных и передовых агрегатов на тяжелом топливе.

Ярость наддува

В официальном пресс-релизе нового SQ8 4-литровый дизельный V8 отдачей 435 «лошадок» обозначается как «мотор с двойным наддувом», хотя нагнетателей тут, по сути, три. Дело в том, что помимо двух последовательно работающих традиционных турбин на этот двигатель устанавливается еще и компрессор с электрическим приводом. Причем их совместный алгоритм работы – отдельный инженерный шедевр.

Сразу после пуска мотора в дело вступает электротурбина. Она начинает работать, как только водитель нажимает на педаль акселератора, и нагнетает воздух в цилиндры до тех пор, пока от энергии отработавших газов не раскрутится обычный турбонагнетатель. Дальше (примерно до 2200 об/мин) именно он обес­печивает наддув. Затем параллельно с первой турбиной в дело вступает вторая, более крупная, и вместе они работают до самой отсечки. Причем для задействования второй турбины в моторе предусмотрены свои индивидуальные выпускные клапаны с электронным управлением, которые при небольших нагрузках просто не открываются.

Главный итог последовательной работы электро­компрессора и двойного наддува – полное отсутствие турбоямы. Пиковый крутящий момент 900 Нм здесь доступен уже с 1250 об/мин, а максимальные 435 л.с. вообще размазаны на полке от 3750 до 4750 оборотов.

Но самое важное, что за кучей сложных схем и цифр скрывается невероятно быстрый и эмоциональный автомобиль. Этот двигатель окрыляет машину похлеще, чем энергетики с таурином щуплых подростков. Когда кроссовер массой свыше 2 т разменивает «сотню» меньше чем за 5 с, к горлу подступает ком, а уши закладывает, как при взлете на турбореактивном «Фальконе».

Легкость бытия

Но самое удивительное в SQ8 не то, с какой прытью он набирает ход. Еще больше впечатляет, как эта тяжеленная машина легко и непринужденно держится практически на любой дороге. Подвески кросс-купе немного перенастроили с уклоном в спорт, усилив демпферы, тем самым и без того рафинированные повадки Q8 возвели практически в абсолют. А еще SQ8 по умолчанию полагается полноуправляемое шасси с задними поворотными колесами, которое делает его невероятно ловким на дугах и виражах любой сложности. Вишенка же на торте – опциональный «спортивный» пакет, который включает в себя электронно-управляемый межколесный дифференциал задней оси и электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости. С ними SQ8 превращается в настоящего монстра.

Впрочем, все эти сложные системы вряд ли можно было бы интегрировать в автомобиль, если бы не дополнительная 48-вольтовая сеть, которая появилась на борту «немца» благодаря электротурбине все того же дизеля. Видимо, моторы на солярке с их огромным потенциалом все-таки рановато хоронить, и этот невероятно продвинутый автомобиль из Ингольштадта – лучшее тому подтверждение.