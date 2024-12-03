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3 дек 2024

Audi SQ8 получил 700-сильную спецверсию от ABT

Audi SQ8 получил 700-сильную спецверсию от ABT
Автор фото: фирма-производитель

Фирма ABT представила пакет доработок к кроссоверу SQ8. Автомобилю форсировали мотор, что сделало модель мощнее спортивной RS Q8

При этом не обошлось и без доработок во внешнем облике кроссовера. Здесь появились иные бампера, четыре выхлопные трубы диаметром 95 мм и другой спойлер на дверце багажника. В комплекте идут колесные диски диаметром 22 дюйма, но за доплату можно установить 23-дюймовые. Внутри появились вставки из карбона, а сам интерьер предложен в полностью черном цвете.

Под капотом Audi SQ8 ABT расположился 4,0-литровый V8, форсированный до 700 л.с. и 870 Нм крутящего момента. В стандартной конфигурации двигатель SQ8 выдает 507 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Для сравнения, заводская флагманская модификация RS Q8 располагает 640 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 3,6 с.

При написании новости использовалась информация:
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