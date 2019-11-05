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5 ноя 2019

Audi SQ8 прошла через тюнинг и стала очень резвой

Audi SQ8 прошла через тюнинг и стала очень резвой
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-мастерская ABT Sportsline выпустила модернизированную версию «заряженного» вседорожника Audi SQ8. Кроссовер отличился новым аэродинамическим обвесом и форсированным двигателем

Про внешность автомобиля долго разглагольствовать не будем, так как она не так важна, как техническая составляющая. Однако, отметим, что от стандартного исполнения новинка отличается расширителями колёсных арок, развитой «губой» переднего бампера, новым диффузором, патрубками выхлопной системы увеличенного диаметра и перенастроенной подвеской.

Теперь же поговорим о технике. Отдача наддувной дизельной «восьмёрки» объёмом 4,0 литра с двумя турбокомпрессорами и электрическим нагнетателем после доводки ABT увеличилась с 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента до 520 лошадиных сил и 970 Нм крутящего момента. Модернизированный турбодизель позволяет SQ8 ABT набирать первую «сотню» за 4,45 секунды — на 0,35 секунды быстрее оригинальной модели. 

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