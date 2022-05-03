Я люблю начинать свои материалы с истории модели и интересных фактов о ней, но сегодня мне впервые сложно это делать, так как истории у данной BMW попросту нет

Хорошо, признаюсь, я немного преувеличиваю, но в сравнении с остальными моделями концерна наследие «четверки» невелико. Данное семейство появилось почти десять лет назад – в 2013 году. В тот период в BMW решили возродить купе и кабриолеты среднего класса, однако менеджмент марки собрался сделать эти машины более имиджевыми и статусными, так что было принято решение создать отдельную полноценную линейку.

Есть одна маленькая деталь - в идеологическом плане «Четверка» является преемником купе и кабриолетов третьей серии. Скажу больше – она возвращает нас к истокам 3-Series. Это сейчас семейство «троек» состоит из универсалов и седанов, но еще несколько лет назад там были и другие типы кузовов. Скажу больше – на момент возникновения Третьей серии в 1975 году линейка состояла лишь из кабриолетов и купе!

Даже во внешнем облике 420D Coupe M Sport Pro есть отсылки к исторической модели 1975 года. Взгляните, например, как далеко от решетки радиатора разнесены передние фары – еще один привет из семидесятых. Хотя, в целом облик четверки выглядит очень специфичным – эти гигантские «ноздри» решетки радиатора, узкий прищур фар.

Посмотришь на машину спереди, так и увидишь не автомобиль, а лицо какого-нибудь Тони Монтаны, готового к употреблению определенных веществ. Причем, если бы не эта решетка, то машина получилась бы слишком рафинированной и выверенной (на мой вкус, разумеется) - не слишком запоминающейся и не просящей лишнего взгляда через плечо, оставаясь ночевать на парковке, то есть она не будет сильно выделяться на фоне того же седана третей или пятой серий. Хочу сразу пояснить – я не стремлюсь обличить баварских дизайнеров в профнепрегодности, просто дизайн — это вещь сугубо персональная, и на мой вкус четверка уступает некоторым конкурентам. Даже у самих BMW есть модели интереснее, к примеру, купе Восьмой серии. Отчасти, положение спасает красивый болотно-зеленый цвет кузова, но для приза зрительских симпатий этого маловато.

Ладно, садимся внутрь. Пару слов о хайтеке. Вот за что я люблю BMW, так это за их ключи. Это маленький «шедеврик» из мира гаджетов. Фактически, здесь ключ является полноценным пультом управления. Через сенсорный экран вы можете дистанционно запустить двигатель, открыть окна, включить климат-контроль, посмотреть данные борт-компьютера. Сто очков вперед даю – пару дней поиграетесь, и вскоре вам это надоест – будете просто использовать ключ по его прямому назначению, но согласитесь – фишка занятная.

Вернемся к интерьеру. Парадокс- по габаритам 420D Coupe M Sport Pro покрупнее своего исходника – пятидверного седана 3 Series 4768х1852х1383 против 4709х1827х1442, но на пространстве внутри лишние сантиметры не сказываются. Нет, тут вполне удобно, так сказать, нигде не жмет. Единственный нюанс – в угоду аэродинамике и стилю крыша здесь расположена достаточно низко, так что высокие люди могут упереться в потолок даже при полностью опущенном вниз кресле – придется сильно опускать спинку, но такая посадка понравится не всем. О креслах. Так как наша машина оснащена «М-пакетом». Это означает, что у нас здесь установлены спортивные ковши. Хотелось бы их похвалить, но, к сожалению, для меня они оказались чуть-чуть маловаты. Зато сзади у нас полноценные места – к примеру, девушки ростом 165-170 сантиметров вполне там помещаются. Если говорить об интерьере в целом, то здесь все довольно лаконично. Центральная консоль кнопками не перегружена – практически все управление происходит через мультимедийную систему I-Drive (звук здесь от Harman Kardon – хорош).

Присиделись, пора и прокатиться. Учтите, то, что на машине установлен M- пакет не означает, что под капотом находится мощный двигатель. От заряженных версий BMW нам здесь досталась лишь подвеска, да тормоза Brembo. Впрочем, об этом поговорим чуть позже, а пока несколько слов о моторе. Итак, в движение машину приводит двухлитровый турбодизель мощностью в 190 лошадиных сил. Мотор известный – серии N47 – ставится на многие модели, от «единички» до «пятерки» в разной степени форсировки. Сам движок получился достаточно надежным – 300 тысяч километров пробега для него вполне достижимая величина, но хорошего обслуживания он требует – не пренебрегайте использованием хорошего топлива и масла. Из возможных поломок стоит помнить про растяжение цепи и разрушение демпфера коленвала. Обычно такое происходит после ста тысяч километров. Также важно не допускать перегрева двигателя, что может стать причиной появления трещин в блоке между цилиндрами. Любопытно, но N47 хорошо поддается чип-тюнингу. Прошивкой можно еще добавить пятьдесят лошадиных сил к стандартной . Что касается расхода, то на трассе я уложился в 8 литров, а в городе в 11.

Как же наша машина едет? Неплохо – ждать от нее ракетных ускорений не стоит, но семь с половиной секунд до сотни – вполне неплохой результат. Что касается максималки, то цифра в 180 километров в час мне покорилась, можно больше, благо под педалью акселератора еще ощущался запас. По паспорту предел машины находится на отметке в 238 километрах в час. В качестве коробки передач используется 8-ступенчатый автомат.

Теперь поговорим об удовольствии и диссонансах. Начнем с первого пункта. Не люблю использовать это слово, но «рулежка» у данного полноприводного «баварца» просто потрясающая – машина четко идет туда, куда ты ее направляешь. Хочу налево - легкое движение рулем и машина ложится на курс, хочу направо – поворот «баранки» и машина стремительно перекладывается. При этом на уровне ощущений машина не утомляет - это не Porsche, где управление настолько острое, что руль приходится сжимать руками до их побеления. Здесь все заточено на сосредоточенное, но комфортное передвижение – даже когда закладываешь машину в скоростной поворот, это полноприводное купе не теряет стабильности и не стремится резко сорвать колеса в скольжение без предупреждения. На фоне такого рулевого, вызывают вопросы тормоза и подвеска. Первые – слишком цепкие. Даже легкого нажатия хватит, чтобы клюнуть носом. Это замечательно, если вам требуются быстрые реакции при скоростной езде, но очень раздражает, когда вы просто катите по городу или по трассе в круизном режиме. Подвеска также показалась мне излишне жесткой – для трека это хорошо, но для города…. Скажем так, заплатки и прочая дорожная гребенка в буквальном смысле передаются на позвоночник. К чему я веду – у 420D Coupe характер прекрасного гран-турера, опциональный м-пакет здесь, фактически, не нужен. Он даже все портит, так как жесткая подвеска и сильные тормоза несколько не соотносятся с дизельным двигателем.

Что в итоге? Сильнейшая сторона BMW — это что в ней возникает условный рефлекс предвкушения приятной поездки. Стоит поездить несколько дней — и за руль хочется, даже если и не особенно надо. BMW настолько располагает к себе водителя, что просто прокатиться — уже вполне себе цель поездки. BMW 420D Coupe лишь культивирует данный принцип, добавляя толику стиля. Что ж, перед нами отличный пример, когда за яркой оберткой скрывается достаточно вкусная конфета.

Технические характеристики BMW 420D Gran Coupe ГАБАРИТЫ, ММ 4638 х 1825 х 1377 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2810 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 145 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 445 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1560 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Рядный турбодизельный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1995 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 190 / 4000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 400/ 1750 — 2500 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 230 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 7,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,2 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 60

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