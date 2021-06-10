Новый BMW 4 Series приедет в Россию

Компания BMW представила лифтбек 4 серии нового поколения под названием Gran Coupe

Надо сказать, что «Четверка» оказалась крупнее седана третьей серии. Новый дизайн же позволил и снизить коэффициент лобового сопротивления, а при строительстве кузова активно применяется алюминий.

Машина приедет и в Россию, но только в одной версии – 420d xDrive с дизельным мотором. Под капотом такой машины располагается двухлитровый двигатель с отдачей в 190 лошадиных сил в сочетании с 8-ступенчатым автоматом. Известны и динамические характеристики – разгон до сотни занимает семь секунд. Между тем, в Европе гамма силовых установок гораздо шире – есть и бензиновые моторы и гибриды.