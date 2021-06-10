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10 июн 2021

Новый BMW 4 Series приедет в Россию

Новый BMW 4 Series приедет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила лифтбек 4 серии нового поколения под названием Gran Coupe

Надо сказать, что «Четверка» оказалась крупнее седана третьей серии.  Новый дизайн же позволил и снизить коэффициент лобового сопротивления, а при строительстве кузова активно применяется алюминий.

Машина приедет и в Россию,  но только в одной версии – 420d xDrive с дизельным мотором. Под капотом такой машины  располагается двухлитровый двигатель с отдачей в 190 лошадиных сил в сочетании с 8-ступенчатым автоматом. Известны и динамические характеристики – разгон до сотни занимает семь секунд. Между тем,  в Европе  гамма силовых установок гораздо шире – есть и бензиновые моторы  и гибриды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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