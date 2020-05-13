Электрический BMW i4 будет мощнее бензинового M4

BMW продолжает работать над вторым поколением 4 Series, с появлением которого семейство больше дистанцируется от 3 Series. О «четверке» следующего поколения появилась новая информация, равно как и о электромобиле BMW i4

Как сообщает британское издание Autocar, инженеры BMW хотят, чтобы автомобили 4 Series были не менее динамичными, чем Audi A5 и Mercedes-Benz C-Class. Самая мощная — электрическая модификация BMW i4 может обзавестись 523-сильной силовой установкой, которая будет состоять из двух электромоторов и высоковольтной батареи. Что касается бензиновой версии BMW M4, то она получит 503-сильный трехлитровый мотор от BMW X4 M Competition.

Дизайн BMW i4 позаимствует у представленного в сентябре прошлого года концепта-предвестника BMW Concept 4, причем, как ожидается, серийная машина унаследует и его необычную «переразмеренную» решетку радиатора, которая вызвала неоднозначную реакцию у многих поклонников марки. Также сообщается, что дебют нового поколения BMW 4 Series состоится уже в текущем году: сначала будет представлено двухдверное купе, позже к нему присоединится кабриолет, затем и купеобразный седан.