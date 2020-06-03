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3 июн 2020

BMW представила купе 4-Series нового поколения

BMW представила купе 4-Series нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW показала «четверку» второго поколения, которая получила огромные «ноздри» и новый шестицилиндровый мотор. До России купе доберется в октябре

Компания BMW представила купе 4-Series второго поколения, вышедшее под индексом G22. Автомобиль получил необычную внешность, новые технологии, а также бензиновые и дизельные моторы, работающие по схеме мягкий гибрид. Главной отличительной чертой купе стала двойная радиаторная решетка с огромными «ноздрями», выполненная в стиле концепт-кара BMW Concept 4, который был показан в сентябре 2019 г. в качестве предвестника серийного купе 4-Series. При этом в компании отметили, что «ноздри» несут не только эстетическую функцию — они призваны питать дополнительным воздухом новый шестицилиндровый мотор.

Новую «четверку» построили на модульной платформе CLAR. Таким образом, купе разделило основные узлы и агрегаты с моделью 3-Series нового поколения. При этом вторая BMW 4-Series отличается от седана совершенно другими настройками шасси. В линейку двигателей новой BMW 4-Series вошли четырех- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные моторы. Топовую версию (M440i xDrive) оснастили новой трехлитровой рядной бензиновой «шестеркой» с двумя турбинами, развивающей 374 л. с. и 500 Н•м крутящего момента. Мотор работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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