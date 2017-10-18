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БМВ 5 серия

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от 2 760 000
до 3 600 000
BMW 520d xDrive 2017 вид спереди
Шасси новой 5-й серии поражает сочетанием отличной управляемости и комфорта на разбитых дорогах
BMW 520d xDrive 2017 вид сбоку
По управляемости конкурентов у «пятерки» в бизнес-классе нет
BMW 520d xDrive 2017 вид сзади
Необычная линия боковины кузова создает интересную игру света и тени
BMW 520d xDrive 2017 салон
Традиционно для BMW интерьер строгий, лаконичный и очень качественный
BMW 520d xDrive 2017 приборная панель
Интерфейс iDrive изменился, но по-прежнему великолепен. Приборы меняют конфигурацию в зависимости от выбранного режима
BMW 520d xDrive 2017 центральная консольBMW 520d xDrive 2017 управление аудиосистемойBMW 520d xDrive 2017
BMW 520d xDrive 2017 передние кресла
Сиденья обладают идеальным профилем и крепкой боковой поддержкой. Длина подушки регулируется
BMW 520d xDrive 2017 задний диван
На втором ряду удобно и уютно. Как опция доступен раздельный климат-контроль для задних пассажиров
BMW 520d xDrive 2017 8АКППBMW 520d xDrive 2017 багажное отделениеBMW 520d xDrive 2017 передние фарыBMW 520d xDrive 2017 передние противотуманкиBMW 520d xDrive 2017 задний фонарь

Бытует мнение, что «настоящий» BMW должен быть оснащен как минимум 6-цилиндровым силовым агрегатом, и, конечно же, этот мотор просто обязан быть бензиновым. Вопреки стереотипу мы решили взять на редакционный тест… седан BMW 520d xDrive – с 4-цилиндровым турбодизелем

В день, когда я получал на тест дизельную «пятерку» BMW, метеослужбы объявили «красный» уровень опасности, а МЧС прислало извещение, пугающее грозой, градом и ураганом. До офиса баварской марки меня подвез приятель и быстренько укатил – «пока не началось». Когда же я через полчаса выехал из подземного паркинга, день успел превратиться в ночь, по небу с дикой скоростью неслись черные тучи, и во всей окружающей обстановке было что-то зловещее. Мир изменился…

Хляби небесные разверзлись, и вода сокрушительным потоком хлынула на землю. Дождь был настолько сильный, что через лобовое стекло практически ничего не различалось – стеклоочистители не справлялись даже на максимальной скорости. Спросите, причем здесь BMW 5-й серии? А при том, что этот автомобиль несет в себе угрозу конкурентам, сравнимую с «красным» уровнем опасности в метеосводках!

Просто, но со вкусом

Под капотом моего тестового экземпляра расположен 2-литровый 4-цилиндровый турбодизель, развивающий 190 л.с. «Лошадей» у него по современным меркам не много, зато максимальный крутящий момент (400 Нм) почти не уступает 3-литровому 6-цилиндровому 340-сильному бензиновому турбомотору (450 Нм) модификации 540i. Той самой, которую мы тестировали в прошлый раз и которая стоит, с учетом дополнительного оборудования, почти вдвое больше. А ведь известно, что за разгон отвечает не мощность, а крутящий момент. К слову, этот бензиновый агрегат как раз и относится к тем самым, «настоящим» BMW.

Вдобавок тот автомобиль был оснащен адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами, здесь же ничего такого нет – обычные пассивные амортизаторы и стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости. А еще у моего нынешнего подопечного отсутствует М-пакет с агрессивными бамперами. Без него (М-пакета) «физиономия» седана выглядит добрее, хотя на общие эмоции от кузова это не влияет. С какого ракурса ни посмотри, это настоящий BMW – стремительный и «мускулистый», с длинным капотом и сдвинутой назад кабиной.

Если в дорогих версиях модели передняя панель обтянута кожзаменителем, то в нашем случае она пластиковая, что внешний вид совсем не портит, поскольку материал имеет приятную глазу фактуру и мягок на ощупь. Впрочем, наша комплектация не совсем начальная: здесь есть опционные электронные приборы и продвинутая версия iDrive с управлением жестами. А вот различных вариантов подсветки салона (тоже опция) нет, и это хорошо, потому что стандартное оранжевое освещение мне нравится гораздо больше, чем сине-зелено-фиолетовая «азиатчина».

В очередной раз заслуживает похвалы качество «картинок» на приборной панели и центральном экране и наконец-то – удобство управления интерфейсом. Дело в том, что его алгоритм заметно изменился по сравнению с предыдущими версиями iDrive, и в ходе предыдущих тестов «пятерок» и «семерок» BMW (с обновленным интерфейсом) я к нему привыкнуть не успел. Но вот теперь разобрался. Все оказалось на удивление удобным. Более того, я даже научился жестами точно регулировать громкость музыки. Раньше у меня получалось либо слишком громко, либо, наоборот, чересчур тихо. Как выяснилось, нужно лишь медленнее «вертеть» пальцем перед экраном.

Посадка за рулем плотная и низкая. Сиденья «спортивные», с увеличенной боковой поддержкой, степень объятий которой регулируется. Если сравнивать с опционными «комфортными» (теми, где знаменитая «ломающаяся» спинка), то набивка у «спортивных» кресел жестче и держат они крепче, при этом профиль не менее удобный (если, конечно, водитель не сутулый, в таком случае лучше заказать «комфортные» кресла). Стандартное рулевое колесо имеет не такой пухлый обод, как в М-пакете, что, на мой взгляд, даже лучше.

Проход на второй ряд традиционно для «пятерок» узковат, хотя и шире, чем в модели предыдущего поколения. Диван просто шикарный – глубокий и отлично спрофилированный. Пространства для ног здесь не так много, как в иных седанах бизнес-класса, но человеку среднего роста места достаточно (если, конечно, впереди сидит не великан). Пассажирам второго ряда предлагается опционная дополнительная климатическая система с раздельной настройкой температуры для правого и левого седоков, но мой тестовый автомобиль ею не оснащен. Тем не менее даже в нашем случае между передними сиденьями имеются дефлекторы, воздух из которых можно регулировать по принципу «теплее-холоднее».

Про багажный отсек сказать особо нечего. Багажник как багажник, не огромный, но и не маленький. Ни запасного колеса, ни «докатки» нет, потому что автомобиль оборудован шинами типа Runflat, позволяющими продолжать движение при проколе за счет жестких боковин. Крышка багажника тестового экземпляра оснащена электроприводом и системой дистанционного открытия «пинком» ногой под бампер – очень удобно, когда руки заняты.

Забытые чувства

Двигатель на холостых оборотах работает плавно, почти как бензиновый, что для дизеля, причем 4-цилинд-рового (то есть плохо уравновешенного), удивительно. На «холостых» мотор в салоне не слышен. Его звук проявляется лишь на высоких оборотах, да и то едва-едва. Единственное, что выдает тип топлива и компоновку, это не особо мелодичный тембр, но на фоне неназойливой работы климатической системы и тихой музыки на него вообще не обращаешь внимания.

Куда важнее то, как автомобиль ускоряется. А делает он это легко и бодро, причем даже на запрещенных правилами скоростях. Педаль акселератора реагирует абсолютно линейно, словно под капотом атмосферный мотор. Никакой турбопаузы не ощущается. Автоматическая коробка передач вторит силовому агрегату, всегда переключаясь вовремя и незаметно. Можно включить «спортивный» режим двигателя и дополнительно – коробки передач, тогда седан помчит еще веселее. Впрочем, для резвой езды и «стандартных» настроек вполне достаточно.

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У моего BMW 520d отсутствует новомодная рулевая рейка с переменной «нарезкой», предлагаемая в качестве опции. Здесь обычное рулевое управление, совсем по современным меркам «не острое» – ровно три оборота от упора до упора. И мне это нравится! Потому что усилие на баранке чистое, а обратная связь электроусилителя близка к настройкам «гидрачей» старых моделей BMW. И у меня возникает уже подзабытое чувство единения с машиной, когда между руками и колесами появляется прямая связь. Я просто врастаю в эту «пятерку», как в старые добрые времена!

Только в отличие от прежних BMW новая 5-я серия гораздо лучше держит прямую, практически не реагируя на колейность. А с ростом скорости возникает чувство полета. И я скорей сворачиваю с автомагистрали на извилистое шоссе, вьющееся меж холмов. В такт движениям руля седан утюжит повороты и просит каждый из них пройти быстрее предыдущего. В отсутствие активных стабилизаторов машина проходит виражи с небольшими кренами, что мне тоже нравится! Это аналоговый автомобиль, а та мощная «пятерка» с электронным шасси, может быть, и быстрее пройдет связку поворотов, но чувства слияния не даст. Здесь же я чувствую, как «баварец» в вираже опирается на заднее внешнее колесо и буквально отталкивается от него, бросаясь, словно хищник, в атаку на следующий поворот.

Подвеска плотная. Обычные, неадаптивные амортизаторы достаточно подробно повторяют профиль дорожного покрытия. Неровности чувствуются, при этом шасси работает совсем бесшумно. Подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами стелет мягче, но громче, при этом крупные выбоины электроника отработать не успевает. А тут что яма, что канава – все равно! Способность держать удар у обычного пассивного шасси феноменальная.

И чем хуже дорога, тем лучше чувствует себя автомобиль. Я мчу по разбитому Пятницкому шоссе, а «пятерка» на крупных 19-дюймовых «ранфлетах» практически не замечает всех этих заплаток, трещин и выбоин, причем совершенно не раскачивается на волнах. Ощущение даже непривычное, ведь многие дорогие седаны с пневматическими подвесками ведут себя в этих условиях хуже! А все потому, что шасси нужно уметь «готовить», то есть настраивать, и инженеры BMW в этом деле – истинные профессионалы.

Основной шум в дороге – от жестких 19-дюймовых покрышек. Но он не столь силен, чтобы быть навязчивым. Скорее наоборот, позволяет лучше чувствовать дорогу. По части остальных шумов автомобиль очень тих. А если не хочется слушать гул резины, можно выбрать 17- или 18-дюймовые шины и отказаться от технологии Runflat. Тогда в салоне седана наступит тишина, а плавность хода станет еще выше.

Словом, мне дизельная 4-цилиндровая модификация понравилась даже больше, чем испытанная незадолго до этого версия 540i. Да, 6-цилиндровая «пятерка» очень крута, но слишком похожа на компьютерный симулятор. А почти базовый седан 520d вызывает совсем другие чувства – ощущение слияния с автомобилем. И это дорогого стоит! Тем более что дилеры просят за полноприводную версию 520d xDrive не так уж много – базовая комплектация оценивается в 2 960 000 рублей, а ее заднеприводная версия – еще на 150  000 дешевле.  

Технические характеристики BMW 520d xDrive

Габариты, мм

4936х1868х1479

Колесная база, мм

2975

Диаметр разворота, м

12,22

Дорожный просвет, мм

144

Объем багажника, л

530

Снаряженная масса, кг

1695

Тип двигателя

турбодизель L4

Рабочий объем, куб. см

1995

Макс. мощность, л.с./об/мин

190/4000

Макс. момент, Нм/об/мин

400/1750–2500

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

225/55R17

Макс. скорость, км/ч

232

Время разгона 0–100 км/ч, с

7,6

Расход топлива (средний), л/100 км

4,9

Объем бака, л

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