Фанаты BMW считают, что со сменой поколений в 2016-м году автомобили пятой серии изменились не так уж сильно, и данное обновление больше похоже на рестайлинг. Пусть так, но со всей уверенностью можно сказать: всё, что было сделано – к лучшему

«Бывает всё на свете хорошо», весело пел персонаж одного из самых оптимистичных советских фильмов. Да, пожалуй, бывает, хоть и довольно редко. Мелкие и крупные неприятности, досадные промахи, нелепые случайности, кажется, так и преследуют тебя. Изо дня в день, на самых, казалось бы, ровных местах. Вот и тест нового BMW 520d начался с такого. К моему приезду в пресс-парк автомобиль не был готов для выдачи, пришлось через всю Москву ехать домой, в диаметрально противоположный конец города. А вечером – обратно, 15 остановок на метро, затем возвращаться к дому по самым тяжелым пробкам на автомобиле. К тому же он тоже встретил меня капризом: наотрез отказался реагировать на нажатие кнопки Start/stop engine. Из-за этого мне его не могли выдать утром? Оказалось, нет: всего лишь перепутали чип-брелок.

И только захлопнув за собой массивную дверь (это, кстати, необязательно, данная комплектация оснащена «присосками») и выбравшись на проспект, я почувствовал, что отрешился от всего негативного. Хотя бы ненадолго, на данный вечер, понял: а ведь действительно в этой жизни может быть всё хорошо. Как бы это ни было противно окружающим.

Революции не случилось

Ожидая новую баварскую «пятерку», автомобильная общественность была уверена, что в ее конструкции найдет широкое применение так называемый «дешевый карбон», сорт углепластика, разработанный фирмой и примененный в структуре кузова городского гибридомобиля i3. Однако в новой платформе CLAR, ставшей основой многих современных моделей компании (в частности, седана 7-й серии поколения G11/G12) карбон был использован в меньшем количестве и в ненагруженных узлах, «металлоконструкция» осталась доминирующей. Дело в том, что дешевый карбон на деле оказался дорогим, даже очень дорогим, детали из него примерно в 16 раз превосходят стоимость аналогичных деталей из металла. Именно поэтому цена гибрида i3 примерно равна стоимости базовой «семерки» – около 4,5 млн рублей.

И все же в будущем, как обещают разработчики, мы увидим карбоновые кузова «гражданских» автомобилей, а не только монококи гоночных болидов. Что же касается новой «пятерки», то масса ее кузова была снижена на 100 кг благодаря более широкому применению высокопрочных сталей, а также деталей из алюминиевых и магниевых сплавов. Например, здесь целиком алюминиевая крышка багажника, однако вы не ощутите ее легкости: она снабжена мощным электроприводом.

По сравнению с предшественницей, «пятеркой» поколения F10, новая модель G30 выросла в длину всего на 36 мм (до 4935 мм), а колесная база прибавила 7 мм и теперь составляет 2975 мм. Ширина и высота увеличились еще менее заметно. Зато коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился на 10 процентов и теперь составляет 0,22. Соперники, ау – это лучший показатель в классе!

Модульная платформа CLAR предусматривает для «пятерки» те же подвески, что и для «семерки»: двойные поперечные рычаги спереди и многорычажку сзади. Но пневмоподвеска седану пятого уровня не по чину, она будет доступна только на универсале Touring, и то лишь сзади, для выравнивания кузова при большой загрузке багажника.

Универсал Touring (G31) прибавил 10 и 30 л, соответственно, к номинальному и максимальному объему багажника, теперь эти показатели составляют 570 и 1700 л. Премиальный «сарай» может оснащаться 190- или 265-сильным турбодизелем, а также бензиновыми моторами мощностью 252 и 340 л. с. Привод – задний или полный xDrive, причем, наиболее мощная бензиновая версия предлагается только в полноприводном исполнении. Универсал «младшей» модификации 520d может комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач. Этот редкий вид, предназначенный для богатых хозяйственников (или хозяйственных богачей) будет предлагаться только на европейском рынке. Все остальные версии оснащаются только восьмидиапазонной АКП.

Два седана – 7-й и 5-й серий – похожи теперь не только конструктивно, но и внешне, также схожа у них и техническая «начинка». «Пятерки» опционально могут оснащаться шасси с функцией подруливания колесами задней оси (Integral Active Steering), электронноуправляемыми амортизаторами, активными стабилизаторами поперечной устойчивости, функцией контроля рядности движения.

Автомобили пятой серии будут оснащаться четырьмя основными вариантами двигателей: двумя бензиновыми, четырех- и шестицилиндровым (оба с турбонаддувом) мощностью 252 и 340 л. с., а также двумя дизельными, аналогичными по числу цилиндров. Их мощность – 190 и 265 л. с. Особняком стоят "эмки" 550i и 550d, соответственно, с бензиновым 4,4-литровым 462-сильным V8 и трехлитровым 400-сильным дизелем. Восьмицилиндровый полноприводный «болид» способен разогнаться с места до 100 км/ч всего за 4 секунды. Из девяти версий «пятерки», предлагаемых на нашем рынке, только три имеют задний привод, у остальных шести – фирменная полноприводная трансмиссия xDrive. Основная коробка передач для всех моторов – восьмидиапазонный автомат, и только в паре со 190-сильным двигателем может идти "механика" о шести ступенях. В России «механической» версии не будет.

Пакет M Sport предполагает особый аэродинамический обвес, спортивную подвеску и уменьшенный клиренс, 19-дюймовые колеса, трехспицевый руль и специальную отделку салона. На нашем тесте побывала дизельная 520-я в таком обвесе. У фанатов BMW такая модификация наверняка вызовет лишь усмешку. Действительно, многого ли стоит ожидать от довольно-таки тяжелого седана полной массой свыше двух тонн в плане динамики и управляемости? Вот Mini, оснащаемый тем же движком, настоящий живчик, в случае же двухлитрового BMW, как кажется, шильдики М на кузове не очень уместны.

Однако... этот «сок с мякотью» разгоняется с места до сотни за 7,5 с, и это мощно! Буквально с первых метров на дороге ощущаешь, что желающих потягаться с этим автомобилем в динамике немного. Впрочем, возможно, на некоторых соперников магически действует шильдик М, а на кого-то – собственно эмблема баварской марки. Тем более, что знатоки не могут не заметить, что в данном случае перед ними именно новейшая «пятерка», хоть изменений в дизайне по сравнению с предыдущей версией у нее не так уж и много. Основное – фары, слитые в единый «пояс» с решеткой радиатора в виде традиционных «ноздрей». Точно так же, как у новой «семерки».

Если бы кому-то повезло еще и заглянуть внутрь... хотя истинные ценители наверняка заглянули туда еще до выхода модели в свет. Их опасения подтвердились: теперь модель имеет «нарисованную» панель приборов. Из обсуждений в Интернете можно узнать: многие предпочли бы сохранить приборы с «живыми» стрелками. Читаемость электронных шкал ничуть не хуже, но должна же быть преемственность, как в случае с «ноздрями» радиаторной решетки. Нет, в данном случае, дизайнеры модели все-таки отступили от канона. Или отдали дань набирающему популярность тренду. Или просто сделали шаг вперед.

Действительно, ведь в данном случае электроника предоставляет гораздо больше возможностей, чем механика. Водитель новой «пятерки» может по своему усмотрению выбрать один из трех видов «приборки»: обычный, экологичный и спортивный. Все три варианта выдержаны в фирменном стиле, но спортивный вид особенно эффектен. Количество отметок скорости сокращено до минимума, а фон напоминает раскаленный металл. Глядя на такие приборы, чувствуешь, что и у тебя внутри что-то интенсивно нагревается. Если не сказать – закипает.

Но, конечно, с точки и угла зрения водителя, видно, что изображение на «приборке» зернистое. Однако никакого «серого прямоугольника», якобы, возникающего на этом экране в темноте (из-за постоянной подсветки LCD-дисплея) не наблюдается. Разрешение этого экрана впоследствии, вероятно, должно повыситься. Пока же более высоким качеством отличается картинка на 10,25-дюймовом центральном дисплее, возвышающемся над торпедо. Он установлен вертикально, и читаемость его великолепна при любом освещении. А при помощи камеры заднего обзора можно снимать игровое кино и делать фотографии для обложек глянцевых журналов – настолько хороша картинка.

Передний «обзор» тоже присутствует, в этом плане у новой «пятерки» много общего с «семеркой». Например, организация меню мультмедиа в виде карусели. Каким образом мы можем заглянуть «вперед»? Оригинальным – посмотреть прогноз погоды и прочитать подборку свежих новостей. Вот так, запросто, перемещением по меню-карусели выбрать нужный пункт и реализовать его. Без всяких танцев с бубном в виде подключения смартфона (хотя его, естественно, тоже можно подключить).

Новая модульная платформа CLAR (Cluster Architecture platform) ляжет в основу не только седанов пятой и седьмой серии, но также новой «трешки» и кроссоверов BMW X5, X3 и перспективного X7, который должен появиться в 2018-м году. Таким образом, у всех этих моделей общими будут продольное расположение двигателя под капотом, точки его крепления, педальный узел, климатическая установка и некоторые другие элементы. Универсальная архитектура CLAR позволит оптимизировать производство и сократить затраты на него.

Но в данном случае я вынес бы эти развлечения на мониторы для задних пассажиров. Если нет фирменных, установил бы какие-нибудь сторонние, сейчас это несложно. И пусть галерка развлекается, ей, кстати, надо чем-то компенсировать тесноватое пространство. Расстояние от спинки водительского кресла до подушки заднего дивана в этом без малого пятиметровом бизнес-седане при посадке «за мной» – всего-то 20 см, почти вдвое меньше, чем в дачном хэтчбеке Nissan Tiida! Да, такой «расклад» подтверждает, что BMW – автомобиль прежде всего, для водителя. Но тогда зачем мне, как водителю, эта возможность чтения новостей? Чтобы развлекаться в пробках?

Тезис «автомобиль для водителя» подтверждается посадкой за руль. Она безупречна. Странно только, что на центральном дисплее почему-то высвечивается "BMW 3". Разработчики по ошибке переставили сюда софт от «трешки»? Нет, речь идет всего лишь о настройке под трех водителей. При желании можно ввести вместо этой надписи свои фамилию, имя и отчество, как это сделал некто «второй».

Переднее пассажирское место кажется более тесным, чем водительское. Проверяю это с помощью рулетки – нет, ошибся: ширина пространства для ног впереди справа и слева совершенно одинакова, 59 см. Общая ширина салона спереди заметно превышает этот показатель сзади: 152 см против 145-ти. И все-таки сзади трое пассажиров могут рассчитывать на относительный простор по ширине. Вспоминаю, что в «пятерке» поколения Е39 мы с приятелями однажды ухитрились уместиться на заднем сиденье аж вчетвером! Пожалуй, в G30 этого не получится.

Разумно-достаточный

Четырехцилиндровый дизельный двигатель В47 с технологией TwinPower Turbo был впервые представлен в 2014 году. По многим параметрам он унифицирован с трехцилиндровым дизелем В37. Бензиновые «родственники» этих моторов имеют индексы В38 и В48.

Двигатель В47 имеет 16-клапанную головку блока, систему впрыска топлива Common Rail с электромагнитными форсунками и турбокомпрессор с переменной геометрией турбины. Давление в топливной системе может достигать 2500 бар. Этот универсальный мотор устанавливается чуть не на все модели компании, включая 1-ю, 2-ю, 3-ю, 5-ю и 7-ю серии, кроссоверы Х1, Х3, Х4 и Х5, а также на Mini Cooper.

Как такое возможно? Дело в том, что «47-й» мотор, имея абсолютно одинаковые геометрические параметры (рабочий объем 1995 см3, диаметр цилиндра 84 мм, ход поршня 90 мм, степень сжатия 16,5), в зависимости от модификации и настроек может развивать мощность, различающуюся двукратно: от 116 до 235 л. с. Пример – модификация B47C20U0 мощностью 150 л. с., доступная только на минивэне 218d, продающемся исключительно на европейском рынке. Предыдущая «пятерка» 518d (поколение F10) также оснащалась 150-сильным мотором, но индекс у него был иным: B47D20O. На нынешней "пятерке" поколения G30 данный дизель развивает 190 л. с. Он оснащен двумя турбокомпрессорами, и ни о какой "турбояме" при старте ли, при разгоне, речи нет. К слову, на модификацию M550d планируется устанавливать двигатель аж с четырьмя (!!) турбокомпрессорами, из которых один точно будет иметь «независимый» электропривод. Однако общая надежность и, главное, долговечность этого 4,4-литрового агрегата и прежде вызывала нарекания владельцев.

Дизельная версия 520d с 2,0-литровым мотором, развивающим 190 л. с. мощности и 400 Нм крутящего момента, при наличии заднего привода может комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач. У полноприводной модификации 520d xDrive, а также у всех остальных «пятерок» поколения G30, независтмо от типа привода, в паре с двигателем трудится только восьмидиапазонный автомат. Полный привод традиционно реализован с помощью многодисковой муфты.

Дизельные моторы схожих параметров (двухлитровый объем, около 190 л. с. мощности и под 400 Нм крутящего момента) есть у трех основных конкурентов новой баварской «пятерки»: Audi A6, Volvo S90 и, конечно, у "Мерседеса" Е-класса. BMW 520d уступает части соперников в максимальной скорости, «сдает» доли секунды в разгоне с места до 100 км/ч, проигрывает считанные сотни граммов топлива при сопоставлении экономичности, однако обещает самый большой пробег на полном баке, поскольку бак у нее самый большой в этой четверке – 66 литров. По заявлению представителей фирмы, автомобиль стал экономичнее суммарно на 12 процентов. Наш тест показал: расход дизтоплива на трассе едва превышал 6 л на сотню, в городе же колебался от 8 до 11 л в зависимости от плотности пробок.

Обитатели Сети называют еще одного сильного конкурента BMW пятой серии – Cadillac CTS-V. Согласен, «американец» обладает завидной управляемостью, но его предыдущая версия, побывавшая у нас на тесте, имела мотор-«восьмерку» мощностью 540 л. с. (и при нем механическую коробку передач!), а обновленный CTS-V развивает 640 л. с., так что соперничать он может только с топовой баварской «эмкой», но уж никак не с модификацией 520d.

Так что же, нам на дегустацию подали «двухлитровый сок»? Пусть так, но этот сок не с мякотью, а скорее уж с перцем. Во-первых, в плане динамики даже всего лишь 190-сильная BMW остается BMW, а во-вторых, о мягкости этого автомобиля нет и речи. Она чуть не любую из московских улиц превращает в «стиральную доску». Говорят, что подвески новых Mini настроены жестче, спортивнее. Соглашусь, но только в случае сравнения «Кантримэна» с новым X1. «Пятерка» в плане жесткости ему не уступит. Пожалуй, в этом отношении для бизнес-седана она даже слишком «ретива». Но – для пассажиров. Водителю такая настройка шасси только в радость.

У меня нет воспоминаний о «пятерке» поколения F10, но, по моим «пассажирским» ощущениям, автомобили серий E39 и E60 были существенно мягче. Плавнее на ходу. Сильнее кренились в поворотах. Что касается управляемости, то, как мне казалось, водители в тех поездках с моим участием не полностью реализовали потенциал машин. То ли не хотели, то ли не могли. А может – крамольная мысль – тогда особенно нечего было реализовывать?

Но BMW всегда ценились за управляемость, и «пятерки» не были исключением. В Интернет-воспоминаниях о владении Е39 одни превозносят комфорт и способность преодолеть несколько сотен километров кряду, не испытав усталости. А другие вспоминают невероятные ощущения от дрифта на скользких покрытиях, чувство полного контроля над автомобилем. Кому верить?

Лучше всего – себе. Никто за вас не почувствует, как мастерски прописывает новая «пятерка» виражи и рельеф извилистой подмосковной трассы. Как противостоит кренам в поворотах. Как слушается отлично настроенного руля с новым электрогидроусилителем и изменяемым на ходу передаточным отношением механизма. За великолепную управляемость отдельное спасибо новой системе подрулвания задних колес, слегка поворачивающих в ту же сторону, что и передние, на скоростях свыше 50 км/ч.

Следует отметить, что ширина задней колеи у BMW 520d в М-исполнении больше передней: 1630 мм против 1605-ти. А еще у этой версии задние колеса имеют размер 275/40 R18, передние же – 245/45R18. Поэтому на извилистой дороге мне так легко преследовать другой BMW – X4. Его водитель, судя по всему, также испытывает наслаждение от невероятной управляемости. Однако вскоре мне приходится «отпустить» соперника, поскольку он начинает совершать не просто запредельные, но уже откровенно опасные маневры. Все-таки это дорога общего пользования, на ней встречаются и тихоходные рейсовые автобусы, автомобили дачников, развозные фургоны, велосипедисты и пешеходы.

Российские цены на автомобили пятой серии начинаются с 2,75 млн рублей за двухлитровую бензиновую модификацию с автоматом и задним приводом. Версия, аналогичная тестовой (дизельная мощностью 190 л. с., имеющая полный привод), обойдется почти в 3 млн рублей, без учета стоимости М-пакета. Наиболее дорогие M550d AT xDrive (400 л. с.) и M550i AT xDrive (462 л. с.) предлагаются за 4,69 и 5,20 млн рублей.

Это же шоссе я использовал для проверки на управляемость спортивных купе Mercedes и Lexus. И не могу сказать с уверенностью, какой из автомобилей в данных условиях повел себя лучше всего. Конкуренты выигрывали в плане массы, на стороне же BMW были, безусловно, такие «козыри», как полный привод и ощущение низкого центра тяжести, «прилипания» к дороге: клиренс М-версии ниже стандартного для новых «пятерок», он составляет всего 141 мм.

И двухлитровый мотор тестовой «пятерки» не дал права усомниться в фирменной динамике. В данном случае, его вполне хватило, чтобы приблизиться к максимально возможной скорости на этой дороге. Почувствовать себя истинным королем, но без своеволия, самодурства, вседозволенности. Насладиться атмосферой не роскошного, но очень качественно собранного салона с деталями из благородных сортов пластика. Еще раз ощутить, что да, в жизни бывает всё хорошо. Пусть вот так, ненадолго, всего на несколько сотен тестовых километров, но хорошо до предела, до идеальности. Завтра машина отправится по мучительным пробкам в пресс-парк, и только одна-единственная досадная мелочь будет преследовать меня всю дорогу: автоматическая система start/stop. Она здесь срабатывает чересчур резко, с задержкой при трогании с места и, напротив, с опережением при замедлении. Как будто кто-то вместо меня бьет по тормозам. Устройство можно отключить, тем более, что известно: экономия топлива от его работы невелика. Но я оставляю его включенным, чтобы не расслабляться. Праздник кончился. Уже вечером начнутся серые будни с мелкими и крупными неприятностями, неудачами, промахами и досадными случайностями на самых, казалось бы, ровных местах. И ни малейшей возможности остановить мгновение.

Технические характеристики BMW 520d XDrive ГАБАРИТЫ, ММ 4936 х 1868 х 1479 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2975 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 141 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 530 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1695 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1995 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 190 /4000 МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН 400 / 2500 ТРАНСМИССИЯ 8-ст., автоматическая ПРИВОД полный РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С 7,5 МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 232 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,2 ОБЪЕМ БАКА, Л 66