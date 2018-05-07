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7 май 2018

BMW 6GT получил новый мотор

BMW 6GT получил новый мотор
Автор фото: фирма-производитель

«Шестерку» BMW сложно назвать самой популярной модельной серией баварцев, но лидером по продажам в ней, несомненно, является хэтчбек 6GT: с одной стороны «настоящий» BMW, с другой стороны весьма практичный автомобиль.

Поэтому в компании приняли решение расширить предлагаемую для модели моторную линейку. Отныне базовым вариантом будет хэтчбек с 2-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Машина, которая получила индекс 620d поступит к европейским дилерам в июле.

До 100 км/ч BMW 620d GT разгоняется за 7,9 секунды, при этом заявленный расход топлива в комбинированном режиме составляет 4,8-4,9 литра на 100 километров.

Для базовой модификации будет доступно то же опциональное оборудование, что и для более дорогих моделей: пневмоподевска, система активного рулевого управления Active Steering, активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Появится ли BMW 620d GT на российском рынке неизвестно. У нас базовой является версия 630i с бензиновым 2-литровым турбодвигателем мощностью 249 л.с.
 

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При написании новости использовалась информация:
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