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БМВ 7 серия

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Цены
от 4 490 000
до 9 890 000
BMW 740Ld xDrive 2016 вид спереди
BMW 740Ld xDrive 2016 вид сбоку
Даже огромные 20-дюймовые колеса не мешают седокам «семерки» наслаждаться великолепной плавностью хода
BMW 740Ld xDrive 2016 вид сзади
Наш тестовый экземпляр щеголяет хромированной отделкой кузова. Но можно заказать М-пакет и «ночную» линию исполнения, где почти все блестящие детали выкрашены в черный
BMW 740Ld xDrive 2016 салон
Коричневая кожа комплектации Individual с «плетеной» прострочкой сидений смотрится поистине шикарно. Все это великолепие соседствует с суперсовременным оборудованием
BMW 740Ld xDrive 2016 приборная панельBMW 740Ld xDrive 2016 мониторBMW 740Ld xDrive 2016 передние креслаBMW 740Ld xDrive 2016 кнопки выбора режимаBMW 740Ld xDrive 2016 задние кресла
BMW 740Ld xDrive 2016 блок в центральном заднем подлокотнике
Блок в центральном заднем подлокотнике оснащен алюминиевыми клавишами, ответственными за регулировку сидений
BMW 740Ld xDrive 2016 задние креслаBMW 740Ld xDrive 2016 дисплейBMW 740Ld xDrive 2016 подголовник

Как правило, BMW 7-й серии в России покупают с бензиновыми силовыми агрегатами. А вот представительские седаны с дизельным мотором встречаются у нас гораздо реже. Мы решили проверить один из таких автомобилей в деле, протестировав модификацию BMW 740Ld xDrive

Модельная линейка BMW 7-й серии в нашей стране достаточно велика. Так, этот представительский седан продается у нас с тремя бензиновыми двигателями, развивающими 258, 326 и 450 л.с., и одним турбодизелем в трех вариантах форсировки: 265, 320 и 400 л.с. Кроме того, предлагается два варианта колесной базы – стандартная и удлиненная на 14 см для комфорта задних пассажиров.

Диапазон цен на базовые комплектации – от 4 490 000 рублей за бензиновую 258-сильную модификацию 730i до 7 240 000 рублей, в которые оцениваются бензиновая длиннобазная 750Li xDrive мощностью 450 л.с. и дизельная 400-сильная 750Ld xDrive тоже с удлиненной колесной базой. Мы же тестируем «среднюю» турбодизельную версию 740Ld xDrive, развивающую 320 л.с. Этот удлиненный представительский седан оценивается в «базе» в 6 450 000 рублей.

Индивидуальные особенности

Тестовый экземпляр оказался в комплектации Individual, предусматривающей особую отделку салона. Передняя панель, обивка дверей и множество других элементов интерьера отделаны дорогой кожей. Как и сиденья, имеющие оригинальный рисунок с окантовкой. На потолке – алькантара. Такой салон выглядит гораздо дороже стандарт-ного – еще не Rolls-Royce, но уже близко. Словом, по качеству отделки BMW 7-й серии пока остается лидером в представительском классе.

В очередной раз отмечу блоки климатической системы и управления светом из настоящего алюминия. Клавиши «климата» сенсорные, но ими можно пользоваться на ощупь из-за рельефной поверх-ности. Фирменный интерфейс iDrive интуитивно понятен и к тому же имеет прекрасную графику. Похвалю и навигационную систему, которая «видит» пробки и отдельно высвечивает время, которое придется потратить в заторах, из общего времени маршрута – чтобы знать, сколько ты потерял.

Сиденье водителя – эталон по геометрии посадки и выверенности профиля. У нашего экземпляра кресло опционное, с «ломающейся» спинкой и множеством видов массажа. Причем если у конкурентов массажем оснащаются лишь спинки сидений, то здесь шевелится и подушка (после включения тебя начинают приподнимать валики то с одной, то с другой стороны – ощущения необычные). Но в долгой дороге эта функция очень полезна, так как благодаря массажу пятой точки разминается еще и позвоночник, который, начиная изгибаться из стороны в сторону, избавляется таким образом от затекания.

Сиденье переднего пассажира может быть точно таким же, но в нашем случае оно другое: данный автомобиль оборудован опционным раскладным местом для заднего правого седока, имеющим выдвижную подставку для ног. Подставка откидывается из спинки переднего сиденья, а потому при заказе этой опции переднее комфортное сиденье для пассажира заказать невозможно – только обычное, без «ломающейся» спинки. Так что покупателю придется выбирать, какая из опций для него важнее.

Задняя дверь открывается на широкий угол, и я сажусь на место босса. Посадка здесь высокая, что обеспечивает хороший обзор не только по сторонам, но и вперед. Места достаточно по всем направлениям, ведь у меня длиннобазная модификация. Сиденья по форме великолепны, к тому же автомобиль оснащен мягкими подушечками на подголовники. Спинка откидывается на большой угол. А если хочется наклонить ее еще сильнее, надо сдвигать вперед подушку дивана, и вот к алгоритму движения этой самой подушки у меня есть вопросы. Дело в том, что она приподнимается, особенно сильно задирая при этом переднюю часть. Лично мне так сидеть неудобно. У моделей предыдущих поколений подушка просто двигалась вперед, причем имелась дополнительная регулировка ее наклона. Зачем сделали новый алгоритм, для меня остается загадкой. Такая же проблема имеется и у конкурентов – Mercedes-Benz S-Class и Audi A8 последних поколений. Впрочем, так «раскладываться» совсем необязательно, потому что и без этого сидеть потрясающе удобно.

Конечно, «семерка» BMW балует задних пассажиров всеми возможными удобствами. Это раздельный климат-контроль, мониторы в спинках передних кресел, электрические шторки на заднее и боковые окна, а также панорамная крыша. Ночью она подсвечивается множеством диодов, создавая имитацию звездного неба на манер Rolls-Royce. Причем цвет «звездочек» можно менять вместе с цветом остальной подсветки салона. А еще здесь есть матовые светильники в центральных стойках. Словом, особенно уютно задним пассажирам в темноте, когда включается подсветка интерьера.

С водителем и без

Когда я в сентябре 2015 года побывал на презентации нового BMW 7-й серии, представитель баварской компании продемонстрировал функцию дистанционной парковки. Но самому мне попробовать не разрешили, так как система на серийных автомобилях еще была недоступна. Все последующие «семерки», которые мы тестировали в России, также ею не оснащали. И вот наконец этот BMW 740Ld может двигаться без водителя. Точнее, водитель в процессе участвует, но управляет машиной не сидя за рулем, а стоя на улице.

Достаю из кармана массивный ключ с экранчиком и нахожу в его меню функцию парковки. Далее следую командам. Нужно нажать на кнопку сбоку от ключа и удерживать ее. Вскоре на экране появляется надпись «Запустить двигатель», прикладываю к ней палец – и машина заводится. Затем вижу картинку с нарисованным автомобилем, впереди и сзади которого стрелочки. Прикладываю палец к стрелочке впереди – седан мягко трогается с места и движется вперед. Стоит убрать палец или отпустить боковую кнопку, машина остановится. Сделает это она и в случае, если по ходу движения имеется препятствие. В качестве препятствия я использовал стену дома и… самого себя. В обоих случаях BMW 740Ld останавливался самостоятельно примерно за 30 см.

Уж не знаю, насколько эта функция полезна, но, когда я экспериментировал с дистанционной парковкой, толпа народа вокруг автомобиля собиралась всегда. Таким способом можно заехать в тесный гараж, причем «семерка» не только самостоятельно останавливается при опасности столкновения, но и подруливает колесами в небольших углах. А вот протискиваться между тесно припаркованными машинами весьма опасно, так как у их владельцев такой функции нет и они просто не смогут потом открыть дверь у своего автомобиля.

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Побаловались и хватит – пора за руль. Дизель, как всегда у BMW, на холостых оборотах слегка вибрирует, передавая дрожь на руль и кузов, – у конкурентов такие агрегаты работают мягче. Однако вибрации совсем невелики, просто у представительского седана ожидаешь их полного отсутствия. Но стоит начать движение, все приходит в норму. Мотор становится идеально плавным, а тяга кажется неисчерпаемой. В реакциях на нажатие педали акселератора никаких задержек нет, причем совершенно неважно, в «комфортном» или «спортивном» режиме находятся настройки двигателя и коробки передач. Просто при «спортивных» настройках автомобиль отзывается на подачу топлива еще более резво, не теряя при этом плавности реакций. Работу 8-диапазонного «автомата» не замечаешь, как, впрочем, и работу тормозов.

Движется более чем 5-метровый 2-тонный седан легко, словно пушинка. Руль для марки BMW довольно легкий, при этом обладает великолепной информативностью. Баранка совершает от упора до упора чуть больше двух оборотов благодаря переменной «нарезке». В результате при движении по извилистой дороге не требуется перехвата рук, а на прямой нет и намека на нервозность.

BMW 7-й серии – один из немногих автомобилей представительского класса, одинаково хорошо себя чувствующий и при прямолинейном движении по автомагистрали, и при атаке крутых виражей на загородной деревенской дорожке. Седан не сбивается с курса даже при глубокой колейности, а в повороты ныряет с несвойственным классу проворством. И в любом случае ведет себя так, что водитель не испытывает ни малейшего напряжения.

Но более всего поразила меня в этом автомобиле плавность хода. Я уже ездил на новой «семерке» не раз, и если на презентации в Португалии, где она была «обута» в 19-дюймовые колеса с обычной резиной, с комфортом было все отлично, то в России при той же размерности, но с «беспрокольными» шинами типа Runflat, к работе подвески уже появились претензии. А нынешний 740Ld и вовсе щеголяет 20-дюймовыми «катками», даже еще с резиной Runflat.

«Значит, будет жестко», – решил я, пока… не поехал. Куда делся зуд от микропрофиля покрытия? Где жесткие тычки на температурных швах Третьего транспортного кольца? И куда делись удары на утопленных канализационных люках? Чудеса, да и только! Это один из самых комфортных автомобилей, на которых я когда-либо ездил, если не самый комфортный. Например, Rolls-Royce Ghost по относительно ровной дороге едет чуть более плавно, но на перечисленных неровностях «пинается» сильнее.

Причина потрясающей плавности хода, конечно же, не в конкретной модификации. Дело в том, что инженеры BMW все время доводят до ума свои машины, особенно это касается новых моделей: достаточно просто сменить программу управления амортизаторами и автомобиль поедет лучше. Мы не раз замечали, что в первые год-полтора после начала выпуска ходовые качества у многих новинок заметно улучшаются (впрочем, это справедливо не только по отношению к BMW, но и к другим производителям, в основном, правда, немецким). Так произошло и на этот раз.

Что же касается именно двигателя, то, на наш взгляд, он великолепен. При отличной тяге расход топлива в городе держался в районе 10 л на 100 км, а на шоссе опускался до 8 л, и даже при совсем неэкономном режиме передвижения. Вот только с вибрациями на холостых оборотах надо что-то делать.  

Технические характеристики BMW 740Ld xDrive

Габариты, мм

5238х1902х1485

Колесная база, мм

3210

Диаметр разворота, м

12,9

Дорожный просвет, мм

135

Объем багажника, л

515

Снаряженная масса, кг

1975

Тип двигателя

L6 турбодизель

Рабочий объем, куб. см

2993

Макс. мощность, л.с./об/мин

320/4000

Макс. момент, Нм/об/мин

680/1750–2250

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

245/50R18

Макс. скорость, км/ч

250

Время разгона 0–100 км/ч, с

5,3

Расход топлива (средний), л/100 км

5,5

Объем бака, л

78

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