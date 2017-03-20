Как правило, BMW 7-й серии в России покупают с бензиновыми силовыми агрегатами. А вот представительские седаны с дизельным мотором встречаются у нас гораздо реже. Мы решили проверить один из таких автомобилей в деле, протестировав модификацию BMW 740Ld xDrive

Модельная линейка BMW 7-й серии в нашей стране достаточно велика. Так, этот представительский седан продается у нас с тремя бензиновыми двигателями, развивающими 258, 326 и 450 л.с., и одним турбодизелем в трех вариантах форсировки: 265, 320 и 400 л.с. Кроме того, предлагается два варианта колесной базы – стандартная и удлиненная на 14 см для комфорта задних пассажиров.

Диапазон цен на базовые комплектации – от 4 490 000 рублей за бензиновую 258-сильную модификацию 730i до 7 240 000 рублей, в которые оцениваются бензиновая длиннобазная 750Li xDrive мощностью 450 л.с. и дизельная 400-сильная 750Ld xDrive тоже с удлиненной колесной базой. Мы же тестируем «среднюю» турбодизельную версию 740Ld xDrive, развивающую 320 л.с. Этот удлиненный представительский седан оценивается в «базе» в 6 450 000 рублей.

Индивидуальные особенности

Тестовый экземпляр оказался в комплектации Individual, предусматривающей особую отделку салона. Передняя панель, обивка дверей и множество других элементов интерьера отделаны дорогой кожей. Как и сиденья, имеющие оригинальный рисунок с окантовкой. На потолке – алькантара. Такой салон выглядит гораздо дороже стандарт-ного – еще не Rolls-Royce, но уже близко. Словом, по качеству отделки BMW 7-й серии пока остается лидером в представительском классе.

В очередной раз отмечу блоки климатической системы и управления светом из настоящего алюминия. Клавиши «климата» сенсорные, но ими можно пользоваться на ощупь из-за рельефной поверх-ности. Фирменный интерфейс iDrive интуитивно понятен и к тому же имеет прекрасную графику. Похвалю и навигационную систему, которая «видит» пробки и отдельно высвечивает время, которое придется потратить в заторах, из общего времени маршрута – чтобы знать, сколько ты потерял.

Сиденье водителя – эталон по геометрии посадки и выверенности профиля. У нашего экземпляра кресло опционное, с «ломающейся» спинкой и множеством видов массажа. Причем если у конкурентов массажем оснащаются лишь спинки сидений, то здесь шевелится и подушка (после включения тебя начинают приподнимать валики то с одной, то с другой стороны – ощущения необычные). Но в долгой дороге эта функция очень полезна, так как благодаря массажу пятой точки разминается еще и позвоночник, который, начиная изгибаться из стороны в сторону, избавляется таким образом от затекания.

Сиденье переднего пассажира может быть точно таким же, но в нашем случае оно другое: данный автомобиль оборудован опционным раскладным местом для заднего правого седока, имеющим выдвижную подставку для ног. Подставка откидывается из спинки переднего сиденья, а потому при заказе этой опции переднее комфортное сиденье для пассажира заказать невозможно – только обычное, без «ломающейся» спинки. Так что покупателю придется выбирать, какая из опций для него важнее.

Задняя дверь открывается на широкий угол, и я сажусь на место босса. Посадка здесь высокая, что обеспечивает хороший обзор не только по сторонам, но и вперед. Места достаточно по всем направлениям, ведь у меня длиннобазная модификация. Сиденья по форме великолепны, к тому же автомобиль оснащен мягкими подушечками на подголовники. Спинка откидывается на большой угол. А если хочется наклонить ее еще сильнее, надо сдвигать вперед подушку дивана, и вот к алгоритму движения этой самой подушки у меня есть вопросы. Дело в том, что она приподнимается, особенно сильно задирая при этом переднюю часть. Лично мне так сидеть неудобно. У моделей предыдущих поколений подушка просто двигалась вперед, причем имелась дополнительная регулировка ее наклона. Зачем сделали новый алгоритм, для меня остается загадкой. Такая же проблема имеется и у конкурентов – Mercedes-Benz S-Class и Audi A8 последних поколений. Впрочем, так «раскладываться» совсем необязательно, потому что и без этого сидеть потрясающе удобно.

Конечно, «семерка» BMW балует задних пассажиров всеми возможными удобствами. Это раздельный климат-контроль, мониторы в спинках передних кресел, электрические шторки на заднее и боковые окна, а также панорамная крыша. Ночью она подсвечивается множеством диодов, создавая имитацию звездного неба на манер Rolls-Royce. Причем цвет «звездочек» можно менять вместе с цветом остальной подсветки салона. А еще здесь есть матовые светильники в центральных стойках. Словом, особенно уютно задним пассажирам в темноте, когда включается подсветка интерьера.

С водителем и без

Когда я в сентябре 2015 года побывал на презентации нового BMW 7-й серии, представитель баварской компании продемонстрировал функцию дистанционной парковки. Но самому мне попробовать не разрешили, так как система на серийных автомобилях еще была недоступна. Все последующие «семерки», которые мы тестировали в России, также ею не оснащали. И вот наконец этот BMW 740Ld может двигаться без водителя. Точнее, водитель в процессе участвует, но управляет машиной не сидя за рулем, а стоя на улице.

Достаю из кармана массивный ключ с экранчиком и нахожу в его меню функцию парковки. Далее следую командам. Нужно нажать на кнопку сбоку от ключа и удерживать ее. Вскоре на экране появляется надпись «Запустить двигатель», прикладываю к ней палец – и машина заводится. Затем вижу картинку с нарисованным автомобилем, впереди и сзади которого стрелочки. Прикладываю палец к стрелочке впереди – седан мягко трогается с места и движется вперед. Стоит убрать палец или отпустить боковую кнопку, машина остановится. Сделает это она и в случае, если по ходу движения имеется препятствие. В качестве препятствия я использовал стену дома и… самого себя. В обоих случаях BMW 740Ld останавливался самостоятельно примерно за 30 см.

Уж не знаю, насколько эта функция полезна, но, когда я экспериментировал с дистанционной парковкой, толпа народа вокруг автомобиля собиралась всегда. Таким способом можно заехать в тесный гараж, причем «семерка» не только самостоятельно останавливается при опасности столкновения, но и подруливает колесами в небольших углах. А вот протискиваться между тесно припаркованными машинами весьма опасно, так как у их владельцев такой функции нет и они просто не смогут потом открыть дверь у своего автомобиля.

Побаловались и хватит – пора за руль. Дизель, как всегда у BMW, на холостых оборотах слегка вибрирует, передавая дрожь на руль и кузов, – у конкурентов такие агрегаты работают мягче. Однако вибрации совсем невелики, просто у представительского седана ожидаешь их полного отсутствия. Но стоит начать движение, все приходит в норму. Мотор становится идеально плавным, а тяга кажется неисчерпаемой. В реакциях на нажатие педали акселератора никаких задержек нет, причем совершенно неважно, в «комфортном» или «спортивном» режиме находятся настройки двигателя и коробки передач. Просто при «спортивных» настройках автомобиль отзывается на подачу топлива еще более резво, не теряя при этом плавности реакций. Работу 8-диапазонного «автомата» не замечаешь, как, впрочем, и работу тормозов.

Движется более чем 5-метровый 2-тонный седан легко, словно пушинка. Руль для марки BMW довольно легкий, при этом обладает великолепной информативностью. Баранка совершает от упора до упора чуть больше двух оборотов благодаря переменной «нарезке». В результате при движении по извилистой дороге не требуется перехвата рук, а на прямой нет и намека на нервозность.

BMW 7-й серии – один из немногих автомобилей представительского класса, одинаково хорошо себя чувствующий и при прямолинейном движении по автомагистрали, и при атаке крутых виражей на загородной деревенской дорожке. Седан не сбивается с курса даже при глубокой колейности, а в повороты ныряет с несвойственным классу проворством. И в любом случае ведет себя так, что водитель не испытывает ни малейшего напряжения.

Но более всего поразила меня в этом автомобиле плавность хода. Я уже ездил на новой «семерке» не раз, и если на презентации в Португалии, где она была «обута» в 19-дюймовые колеса с обычной резиной, с комфортом было все отлично, то в России при той же размерности, но с «беспрокольными» шинами типа Runflat, к работе подвески уже появились претензии. А нынешний 740Ld и вовсе щеголяет 20-дюймовыми «катками», даже еще с резиной Runflat.

«Значит, будет жестко», – решил я, пока… не поехал. Куда делся зуд от микропрофиля покрытия? Где жесткие тычки на температурных швах Третьего транспортного кольца? И куда делись удары на утопленных канализационных люках? Чудеса, да и только! Это один из самых комфортных автомобилей, на которых я когда-либо ездил, если не самый комфортный. Например, Rolls-Royce Ghost по относительно ровной дороге едет чуть более плавно, но на перечисленных неровностях «пинается» сильнее.

Причина потрясающей плавности хода, конечно же, не в конкретной модификации. Дело в том, что инженеры BMW все время доводят до ума свои машины, особенно это касается новых моделей: достаточно просто сменить программу управления амортизаторами и автомобиль поедет лучше. Мы не раз замечали, что в первые год-полтора после начала выпуска ходовые качества у многих новинок заметно улучшаются (впрочем, это справедливо не только по отношению к BMW, но и к другим производителям, в основном, правда, немецким). Так произошло и на этот раз.

Что же касается именно двигателя, то, на наш взгляд, он великолепен. При отличной тяге расход топлива в городе держался в районе 10 л на 100 км, а на шоссе опускался до 8 л, и даже при совсем неэкономном режиме передвижения. Вот только с вибрациями на холостых оборотах надо что-то делать.

Технические характеристики BMW 740Ld xDrive Габариты, мм 5238х1902х1485 Колесная база, мм 3210 Диаметр разворота, м 12,9 Дорожный просвет, мм 135 Объем багажника, л 515 Снаряженная масса, кг 1975 Тип двигателя L6 турбодизель Рабочий объем, куб. см 2993 Макс. мощность, л.с./об/мин 320/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 680/1750–2250 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 245/50R18 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,3 Расход топлива (средний), л/100 км 5,5 Объем бака, л 78