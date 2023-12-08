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8 дек 2023

8 декабря 1932 года родился дизайнер Клаус Люте, создавший образ культовых моделей BMW

8 декабря 1932 года родился дизайнер Клаус Люте, создавший образ культовых моделей BMW
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня исполняется 91 год с момента рождения выдающегося немецкого дизайнера Клауса Люте, оставившего неизгладимый след в автомобильной отрасли своими инновационными разработками и дальновидным подходом

В возрасте 16 лет Клаус Люте получил стажировку в кузовостроительной фирме Voll в Вюрцбурге. Позже в 1954 году он присоединился к отделу дизайна Deutsche Fiat AG в Хайльбронне, где работал над созданием Fiat 500, однако через некоторое время перешел работать в компанию NSU. Его главным достижением в компании стало создание образа NSU Ro 80. Автомобиль дебютировал на Франкфуртском автосалоне в 1967 году. Многие эксперты назвали его шедевром автомобилестроения, по сравнению с которым все остальное казалось устаревшим.

После приобретения NSU концерном Volkswagen, Клаус Люте продолжил заниматься разработкой альтернативного варианта Ro 80, что в итоге привело к созданию Volkswagen K70.

В 1976 году Клаусу Люте предложили занять пост главы дизайнерского отдела в BMW, сменив в должности Поля Брака. Ему предстояло полностью освежить модельный ряд компании, который на тот момент выглядел уже достаточно устаревшим. И он с этим успешно справился. Под его руководством были созданы новые поколения BMW 5-серии E12, E28 и E34, а также легендарные поколения BMW 3-серии E30 и BMW 7-серии E32.

Карьера Люте в BMW внезапно оборвалась в 1990 году, когда в разгар ссоры он убил своего 33-летнего сына. Несмотря на то, что после отбывания наказания BMW предложила ему вернуться на работу, Люте решил досрочно выйти на пенсию и периодически консультировать компанию в вопросах дизайна.

Клаус Люте скончался 17 марта 2008 года в возрасте 75 лет. После его смерти журнал The Guardian назвал его “одной из самых важных фигур в послевоенном европейском автомобильном дизайне”. 
 

При написании новости использовалась информация:
The Guardian

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