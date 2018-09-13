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13 сен 2018

А вот и беспилотный… мотоцикл

А вот и беспилотный… мотоцикл
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW разрабатывает беспилотный мотоцикл. Вживую общественности он не представлен. Но действующий образец уже существует. Пока он ездит только по полигону

В БМВ обнародовали ролик, где демонстрируют возможности нового мотоцикла. Он сконструирован на базе серийной и очень популярной модели R 1200 GS. В проводимых испытаниях речь пока не идёт о самостоятельном движении. Разработка направлена на обкатку работы «помощников» и систем активной безопасности. Сюда включаются датчики слежения, средства аварийного торможения, активные элементы безопасности мотоциклиста. По словам разработчиков, лидеры мотоциклетной промышленности хотят доказать общественности, что двухколёсную машину можно сделать такой же безопасной, как и четырёхколёсную.

В перспективе немцы запустят своё изделие и в самостоятельное путешествие. Собственно, разработанная система управления уже может выполнять и такие функции. Тестовые пробеги действующей модели тоже проведены. Но в этом направлении BMW не очень торопится с результатами. Чисто психологически, роботизированный мотоцикл, управляемый электронным мозгом, пока представляется довольно опасным объектом.

    
   

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru

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