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10 фев 2022

Автомобили BMW будут полностью локализованы в России

Автомобили BMW будут полностью локализованы в России
Автор фото: фирма-производитель
Калининградский завод «Автотор» и компания BMW объявили о новом витке своего сотрудничества. Если раньше на отечественном предприятии немецкие автомобили собирались методом крупноузловой сборки, то теперь будет налажена полная локализации.
Полная локализация подразумевает, что «Автотор» будет не только собирать сами автомобили, но и сваривать и окрашивать кузова для них.  На первых порах  локализация коснется лишь четырех моделей – кроссоверов X3,  X6 и X7, а также седана 5 серии. В российском представительстве BMW именно эти модели назвали самыми востребованными в России.
 
Говорить о будущем увеличении локализованных моделей очень сложно. Дело в том, что в прошлом году на «Автоторе» была полностью прекращена сборка кроссоверов X1, X3 и X4, которые теперь импортируются из Европы.  Ходили слухи о том, что Автотор прекратит сборку и флагманского седана седьмой серии, однако, подтверждения этой информации не нашлось.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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