Автомобили BMW начали предупреждать владельцев о камерах на дорогах

BMW запустила новую функцию Traffic Camera Information в составе своего пакета ConnectedDrive, которая предупреждает водителей о расположении дорожных камер. Немецкая компания начала предлагать эту технологию для некоторых автомобилей 2021 модельного года

Система умеет предупреждать о приближении к камерам, следящим за скоростью и проездом на красный свет. Она не только получает информацию из общедоступных источников, но также использует данные с радаров и лазерных детекторов. Если по пути следования установлена камера, автомобиль предупредит водителя с помощью сообщения на цифровой приборной панели. Также можно вывести уведомления на проекционный дисплей при его наличии.

Traffic Camera Information базируется на картографических сервисах от HERE Technologies и Cedar Electronics. Пока новая функция доступна только в некоторых западных странах, в том числе в США и Великобритании.