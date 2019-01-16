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16 янв 2019

Автомобили BMW отзывают – виновата электроника

Автомобили BMW отзывают – виновата электроника

За автомобильной электроникой нужен глаз да глаз, а то она может нанести серьезный вред любимой машине. Нет, вирус она, конечно, не занесет, однако некоторые агрегаты из строя вывести сможет

Такая ситуация произошла с BMW  M550i xDrive и BMW 750i (Li) xDrive,  которые были реализованы в нашей стране официальными дилерами в период с августа 2015-го по август 2018-го года. Суть неисправности заключается в том, что в электронные блоки управления их моторами V8 загружено программное обеспечение с ошибками, которые могут привести к повреждению зеркал цилиндров и выходу агрегатов из строя.

Под отзывную компанию попадает 684 автомобиля.  В каждом будет перепрошит электронный блок и установлено новое программное обеспечение. Кроме того, будет проведена углублённая проверка двигателя на всех подлежащих отзыву машинах для определения необходимого ремонта.

С моторами у BMW происходит какая-то напасть. Например, в октябре под отзыв в России попали новенькие «пятёрки» поколения G30, у которых были обнаружены бракованные датчики положения коленвала, и спортседаны М5 – у них нашли дефект электрического топливного насоса. 

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , РБК

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