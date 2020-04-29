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29 апр 2020

BMW 4 серии станет гибридом после смены поколения

BMW 4 серии станет гибридом после смены поколения

Компания BMW объявила о выходе на финальную фазу ездовых испытаний купе 4 серии второго поколения. Немцы также раскрыли некоторые технические характеристики версии M440i xDrive, которая расположится на ступень ниже M4

Собственно, такая модификация получит 374-сильную рядную «турбошестёрку» и 11-сильный стартер-генератор, помогающий ДВС на разгоне. Он питается от 48-вольтовой сети. В состав силового агрегата также входит восьмиступенчатый «автомат». Привод — полный с муфтой подключения передней оси и электронноуправляемым дифференциалом сзади.

«Четвёрка» будет на 57 миллиметров ниже соплатформенного седана BMW 3 серии (1385 мм), а центр тяжести купе опустят на 21 мм. Для увеличения жёсткости кузова под капотом, на днище и в точках крепления элементов подвески появились дополнительные усилители. Заднюю колею модели расширят на 23 мм, а отрицательный угол развала передних колёс увеличат ради улучшения управляемости.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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